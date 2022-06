Il petrolio si spinge in avanti, ma il G7 pensa a eventuali tetti al prezzo di questa materia prima. Quali titoli oil comprare a Piazza Affari?

Prosegue l'avanzata del petrolio che dopo aver guadagnato oltre due punti percentuali, continua a spingersi in avanti oggi.

Petrolio ancora su: attesa per il report sulle scorte USA

Le quotazioni dell'oro nero sono fotografate a 113,35 dollari, con un progresso dell'1,39%, in attesa del report sulle scorte strategiche USA che sarà diffuso nel pomeriggio.

Il petrolio resta sotto i riflettori anche sulla scia delle novità arrivate nelle ultime ore.

Petrolio: G7 valuta tetto ai prezzi dell'oro nero

In un comunicato diffuso ieri, il G7 ha dichiarato che cercherà di trovare il modo di ridurre le entrate russe da idrocarburi, minimizzando al contempo l’impatto negativo degli alti prezzi dell’energia, soprattutto sui Paesi a basso e medio reddito.

Il G7 ha dichiarato che esplorerà la fattibilità dell’introduzione di tetti temporanei ai prezzi delle importazioni di energia, facendo riferimento a una spinta guidata dagli USA per un tetto al prezzo del petrolio russo.

L’idea del cap ai prezzi è motivata dalla preoccupazione che Mosca stia beneficiando dell’impennata dei prezzi dell’energia, nonostante le restrizioni imposte dagli Stati membri del G7 alle importazioni di energia russa.

L'obiettivo è far rispettare il tetto, limitando la disponibilità di servizi dei paesi occidentali di assicurazioni, finanziamento e trasporto per i carichi di greggio russi.

Secondo lo schema, questi servizi sarebbero disponibili solo per gli importatori che rispettano il tetto di prezzo.

I funzionari però hanno avvertito che lo schema è ancora molto complesso e richiederà ulteriori passaggi.

Equita SIM evidenzia che si ritiene che diversi esportatori del Medio Oriente siano contrari ai massimali di prezzo sul petrolio, temendo di perdere quote di mercato a favore della Russia tra i suoi principali clienti asiatici.

Intanto le quotazioni dell'oro nero continuano a salire e questo contribuisce a mantenere alta l'attenzione sui titoli del comparto a Piazza Affari.

Diverse sono le opportunità d'acquisto, a patto di scegliere i titoli giusti e in questa categoria rientra sicuramente ENI.

ENI è buy per tanti broker

Nei giorni scorsi Banca Akros ha confermato il rating "buy" sul titolo, con un prezzo obiettivo a 16,5 euro, malgrado il posticipo dell'IPO di Plenitude.

Gli analisti hanno reiterato che l'energia rinnovabile si conferma una componente chiave ella strategia di ENI.

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo, con un rating "buy" e un target price a 16,6 euro, ritenendo che lo slittamento dell'IPO di Plenitude potrebbe essere un'occasione d'acquisto per il titolo.

Bullish anche la view di Equita SIM che su ENI ha una raccomandazione "buy", con un fair value a 18,5 euro.

Secondo gli analisti, la valorizzazione di Plenitude è un catalizzatore positivo per il titolo, visto il gap di valutazione tra compagnie oil come Eni e le attività esposte alla decarbonizzazione.

Anche Tenaris è da comprare

Buone notizie anche per Tenaris che secondo Mediobanca Securities merita una raccomandazione "outperform", con un prezzo obiettivo a 18,5 euro.

Bullish anche la view di Bestinver che invita ad acquistare il titolo: gli analisti evidenziano che l'attuale scenario dei prezzi di petrolio e gas è un forte incentivo alla crescita delle attività di trivellazione.

Per Saipem vince la cautela

Cautela per Saipem alle prese con un aumento di capitale iperdiluitivo e in attesa di vedere come si concluderà, gli analisti di Equita SIM ribadiscono la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 1,38 euro.

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Banca Akros che sul titolo hanno un rating "neutral", con un target price a 1,4 euro.