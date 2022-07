Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib ha recuperato dai minimi e sta provando a difendersi malgrado le cattive notizie dalla politica. Cosa aspettarsi nel breve?

A livello grafico si nota una tendenza piuttosto laterale per il Ftse Mib che si è allontanato dai nuovi minimi dell'anno in area 20.400.

Da notare che i massimi intraday di mercoledì sono stati sostanzialmente allinea a quelli dell'8 luglio, quindi non c'è stato il superamento di area 21.800/21.850.

La tenuta di questa soglia ha respinto le quotazioni verso il basso e non è da escludere possa esserci una continuazione ribassista per il Ftse Mib.

Salvo news che possano dare una piccola svolta a questa fase di lateralità, difficilmente l'indice dovrebbe andare a rivedere l'area dei 22.000.

Credo piuttosto in un potenziale ulteriore indebolimento che porti a un nuovo test di quota 21.000 punti e magari anche di livelli più bassi.

Se i corsi dovessero mantenersi tra i 21.000 e i 22.000 punti non vedremo grande direzionalità che si potrebbe iniziare a scorgere con il superamento di una delle due soglie appena indicate.

Personalmente propendo per un lieve ulteriore ribasso del Ftse Mib, con primo approdo in area 21.000.

L'eventuale cedimento di questa soglia aprirà le porte a una flessione verso i minimi della scorsa settimana in area 20.450/20.400.

Il Ftse Mib potrebbe anche andare a testare la tenuta di questi minimi, per verificare se ci sarà o meno un pavimento che possa magari far rimbalzare i corsi.

Se però dovesse cedere anche area 20.400, l'indice scivolerà ancora e con ogni probabilità approderà intorno ai 20.000 punti.

Un segnale di risveglio, come detto prima, si avrà solo sopra i 22.000 punti, violati i quali il Ftse Mib potrebbe vedere un abbrivio e salire verso area 23.000 prima e 24.000 in seguito, ma al momento ritengo poco probabile uno scenario di questo tipo.

L'euro-dollaro si è allontanato dalla parità, ma è già in frenata dai top delle ultime sedute. Qual è la sua view su questo cross?

Per l'euro-dollaro si segnalano volumi in lieve aumento nelle ultime sedute, con le quotazioni che però sono in ritracciamento sotto quota 1,02.

Sul grafico settimanale però l'euro-dollaro sembra propenso ad un ulteriore sviluppo rialzista.

Una conferma in tal senso si avrà con ritorni sopra area 1,02/1,025, con primo approdo in area 1,03 e poi a quota 1,033/1,035.

Lo scenario appena descritto sarà negato in caso di ulteriori indebolimenti, confermati da una discesa dell'euro-dollaro sotto area 1,01.

In quel caso si rischierà un ritorno sulla parità, senza escludere incursioni ribassiste anche più profonde.

Il petrolio è tornato nuovamente indietro al di sotto dei 100 dollari al barile. Cosa può dirci di questo asset?

Le salite messe a segno di recente dal petrolio non sono state supportate da volumi di scambio vivaci.

Secondo me si è trattato quindi di un movimento "falso" e una conferma di ciò la stiamo avendo dalla flessione seguita al mancato superamento di area 104 dollari.

L'oro nero è sceso velocemente al di sotto dei 100/99,8 dollari e potrebbe anche proseguire la discesa verso i 94 e i 92 dollari.