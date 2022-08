Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib è tornato un po' indietro dopo aver fallito l'attacco ad area 23.000. Cosa aspettarsi ora?

Il Ftse Mib è andato a toccare un livello di resistenza interessante e mi riferisco all'area dei 23.000.

Da questo top l'indice ha avviato un ritracciamento e a mio giudizio vorrebbe, e potrebbe farlo, andare a colmare un gap lasciato aperto tra il 10 e l'11 agosto tra i 22.700 e i 22.800 punti.

Il Ftse Mib ha quasi colmato questo gap oggi e ora bisogna verificare se il suddetto gap fungerà da supporto e quindi rilancerà le quotazioni più in alto o al contrario sarà colmato e poi violato, con un indebolimento dei corsi che porterebbe a parlare poi di un falso breakout dei 23.000 punti.

La mia idea è che possa essersi trattato di un test sulla resistenza, visto che l'indice è tornato indietro, per quanto non ci siano forti vendite sul mercato.

In sostanza non vedo crolli, ma mi aspetto che il Ftse Mib possa anche scendere ancora dopo la chiusura del gap del 10 e 11 agosto.

Al di sotto di area 22.700 l'indice potrebbe arretrare ancora verso area 22.500, per sondare la validità di questo supporto.

Negativo sarebbe il cedimento dei 22.500 punti, evento che aprirebbe le porte a una discesa più marcata verso area 22.000 e anche oltre.

In effetti gap da chiudere ce ne sono ancora e mi riferisco a quello del 27, 28 e 29 luglio, quando le aperture e le chiusure di queste sedute proiettano fino all'area dei 21.500.

Nom mi aspetto in ogni caso una flessione fino a questa soglia di prezzo, salvo che non accada davvero qualcosa di decisivo che spinga giù il mercato con decisione.

L'euro-dollaro viaggia quasi due figure più in basso dei recenti top di periodo. Quali i possibili scenari per le prossime sedute?

Guardando gli open interest sull'euro-dollaro, si nota un grande muro di protezione verso il livello della parità, ma ancor prima intorno ad area 1,01.

Questo mi lascia pensare che il cross possa anche risalire la china e rimbalzare in primis verso 1,025/1,027.

In serata sono attese le minutes del FOMC e quindi gli operatori non si sbilanciano al momento, ma personalmente mi attendo un rimbalzo dei corsi.

Da quota 1,015 avevo stimato un rimbalzo più sostenuto già ieri, ma penso che possa ancora farlo nelle prossime sedute.

Un primo target al rialzo per l'euro-dollaro lo possiamo individuare a quota 1,025/1,027, oltre cui si guarderà a 1,03 e a 1,035/1,037.

Il petrolio è sceso ancora, allontanandosi ulteriormente dalla soglia dei 100 dollari. Si aspetta ulteriori cali nel breve?

Il petrolio ha rotto quella che sembrava una zona di supporto in area 90/88 dollari e ora l'attenzione si sposta sull'area degli 84,5/84 dollari, altra zona di sostegno.

L'idea è che le quotazioni possa scendere fin lì nel brevissimo, almeno sul daily mentre in ottica settimanale come prossimo livello interessante segnalo gli 84/83,4 dollari.

La tendenza in atto sembra proiettare il petrolio verso questi livelli, ricordando anche il bel doppio massimo settimanale segnato quando quotava in area 117 dollari.

Anche graficamente quindi la discesa appare credibile e orientata verso i target appena indicati.