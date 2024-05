Di seguito riportiamo l’intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib si mantiene al momento al di sotto di area 34.000. Quali le attese per le prossime sedute?

Facendo un paragone con l’S&P500, abbiamo una sorta di replica dell’andamento per il Ftse Mib.

L’indice statunitense si mantiene al di sopra dei 5.000 punti e l’idea è che nel breve ci possa essere un po’ di stasi sul nostro listino.

Il movimento al ribasso del 30 aprile, quando il Ftse Mib è sceso poco sopra area 33.700, è stato emblematico di quanto avvenuto negli Stati Uniti.

Ftse Mib verso nuovi ribassi

Per ora rimaniamo un po’ alla finestra per capire cosa può accadere, segnalando che il gap tra il 22 e il 23 aprile è stato completamente colmato.

Se il tono dovesse rimanere lievemente lateral-ribassista, il Ftse Mib potrebbe rivedere area 33.500, sotto cui segnalo un gap aperto tra l’11 e il 12 marzo scorsi tra i 33.315 e i 33.415 punti.

Possibile quindi rivedere l’indice a ridosso di area 33.300, minimo già raggiunto nella seduta del 16 aprile scorso.

Per ora non vedo nulla al rialzo, nel senso che non ci sono idee long, fermo restando che rimane l’ostacolo dei 34.500, livello di resistenza molto importante che non è stato attaccato per ora.

Il ROC è sotto lo zero e il rapporto di volatilità va verso il ribasso e vedremo un po’ se ci potrà essere o meno una risalita, ma per il momento è difficile dirlo.

La view sull’euro-dollaro

L’euro-dollaro si è riportato poco al di sopra di quota 1,07. Cosa aspettarsi nel breve?

Per l’euro-dollaro il livello clou è a quota 1,07 e in effetti nelle ultime sedute le quotazioni hanno provato a sfondare tale soglia, riconquistata ieri in chiusura.

Al ribasso, sembrerebbe che il supporto sia principalmente a ridosso di area 1,066/1,065 e fino a quando tale soglia non sarà attaccata, probabilmente si potrebbe anche assistere a un rilancio verso l’alto.

A livello settimanale sembrava una progressione rialzista che però non vorrei si trasformasse in un pull-back.

Il tono ribassista al momento resta e nel breve ci potrebbe anche stare, anche se poi si tratta sostanzialmente di una fase laterale.

Se l’euro-dollaro si manterrà al di sopra di quota 1,06 sarà ancora valida la possibilità di risalire la china, ma un rialzo concreto dovrà colmare quantomeno l’apertura del movimento settimanale in area 1,083, ma sarà ancora meglio il raggiungimento di quota 1,088, massimo della prima settimana di aprile.

L’analisi del petrolio

Il petrolio ha continuato a perdere quota, spingendosi al di sotto di area 80 dollari. Quali le attese nelle prossime sedute?

Dai massimi di oltre 87 dollari toccati verso metà aprile, il petrolio ha avuto davvero una debacle.

Le ultime sedute hanno visto dei volumi in crescita che hanno dato ulteriore abbrivio alla discesa e i target del ribasso si possono individuare a 78,29 e a 77,51 dollari, sotto cui si guarderà ai 76,39 dollari.

Si tratta di tre livelli di supporto da ciascuno dei quali potrebbe partire un rimbalzo dei corsi che ritengo più probabile verso area 76 dollari.