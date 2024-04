Ftse Mib tornerà a salire. Eur/Usd e Petrolio buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib ha provato a risalire la china dopo la battuta d’arresto di martedì scorso. Quali le attese nel breve?

La correzione che il Ftse Mib ha avviato dai nuovi top di periodo in area 34.900 non deve stupire e di fatto non va a inficiare la view rialzista.

Non vedo ulteriori pericoli al ribasso nell’immediato per l’indice delle blue chip che pure è salito tanto.

Ftse Mib ha ancora upside

Con la giornata di martedì scorso, il Ftse Mib ha chiuso un piccolo gap aperto tra il 22 e il 25 marzo scorsi di meno di 50 punti tra i 34.340 e i 34.380 punti.

Come detto poc’anzi, non vedo particolari minacce per l’impostazione rialzista dell’indice che rimane tale.

Da verificare ora se il ribasso partito da area 34.900 sia solo l’inizio di una ulteriore discesa o se invece sarà semplicemente una pausa salutare del rialzo.

Ben venga per adesso la discesa di martedì scorso, fermo restando che a mio avviso il Ftse Mib può continuare a salire.

Mi aspetto un nuovo test di area 34.900/35.000, superata la quale ci sarà spazio per una salita verso i 35.400 punti prima e in seguito in direzione di area 35.700.

L’analisi dell’euro-dollaro

L’euro-dollaro si è riportato al di sopra di area 1,08. C’è spazio per ulteriori recuperi nel breve?

I volumi di martedì sono stati alti per l’euro-dollaro che ieri ha beneficiato di ciò per spingersi in avanti.

Mi aspetto una prosecuzione rialzista, anche perché la dinamica degli indicatori, almeno con riferimento al CCI, determina una divergenza presumibilmente rialzista e questo spiega la salita dei corsi vista nelle ultime due sedute.

Per poter parlare di un rialzo più convincente mi aspetto tecnicamente un minimo più alto di quello visto nelle scorse due giornate, quindi mi aspetto un testa spalle rovesciato o comunque qualcosa che possa dare più concretezza allo sviluppo rialzista.

Preferisco attendere qualcosa di più concreto che possa decretare una ripartenza dell’euro-dollaro verso l’alto.

Il cross a mio avviso è entrato in una sorta di canale rialzista e se il prezzo dovesse rimanere al di sotto di questa trendline che teoricamente doveva essere ribassista, ma sembrerebbe che così non sia, potrebbe favorire un rialzo delle quotazioni.

Un primo target lo possiamo individuare in area 1,089/1,09, ma prima l’euro-dollaro deve segnare un massimo più alto del precedente.

Il CCI non è ancora sopra lo zero, ma anche il ROC è sotto lo zero, ecco perché non leggo ancora concretezza in questo recupero e aspetto di conseguenza ancora un po’ prima di posizionarmi long.

L’analisi del petrolio

Il petrolio continua a spingersi in avanti ormai da diverse sedute. Cosa può dirci di questo asset?

Graficamente vedo che il petrolio continua a salire, anche se questo rialzo non è corroborato da volumi molto alti.

I volumi che hanno supportato la salita sono un po’ più bassi di quelli di qualche settimana fa.

Se questo rialzo dovesse proseguire, a livello grafico possiamo indicare una resistenza abbastanza interessante intorno ad area 87 dollari al barile.

Sembra quindi che per ora la salita sia destinata a proseguire e probabilmente il petrolio, così come ha superato l’ostacolo degli 85 dollari, così potrebbe andare a testare area 87 dollari.

L’idea è che il rialzo possa proseguire senza soluzione di continuità verso il target appena indicato.