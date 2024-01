Borse possono salire ancora. Oro, Eur-Usd e Petrolio buy?

Le Borse si stanno posizionando in maniera positiva verso ulteriori rialzi. L’analisi di Emanuele Rigo.

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro sta provando a risalire la china dopo lo storno partito dall’area di 1,11. Quali le attese nel breve?

Lo scenario dell’euro-dollaro continua a essere abbastanza costellato da una certa forza relativa, con uno stazionamento al momento a poca distanza da quota 1,10.

La contribuzione principale alla risalita del cross è arrivata dalle prospettive del taglio dei tassi della Fed, ma anche della BCE, che dovrebbe ridurre un po’ anch’essa il costo del denaro nel corso di quest’anno.

Euro-Dollaro: quali scenari?

L’andamento immediato ha visto un po’ di discesa dell’euro-dollaro a cavallo della fine dell’anno, per via di chiusura di posizioni e quindi anche un consolidamento delle posizioni degli operatori.

Già dall’inizio dell’anno sembra esserci un po’ di tentativo di recupero e di ritornare sopra quota 1,10.

Ci possiamo aspettare un euro-dollaro che torni a salire anche abbastanza stabilmente al di sopra della soglia appena segnalata, con primo target a 1,11, anche in virtù delle recente dichiarazioni di alcuni membri della Fed, secondo cui bisognerebbe iniziare a parlare in maniera piuttosto concreta di taglio dei tassi.

Quesdto va a indebolire un po’ tutte le valute e in particolare il dollaro, perché la Fed sarà la prima a tagliare il costo del denaro.

La view sull’oro

L’oro viaggia al di sotto di quota 2.050 dollari. Si aspetta spunti al rialzo nelle prossime sedute?

Anche per l’oro abbiamo visto chiusura di posizione in concomitanza della fine del 2023, con un inizio del nuovo anno che ha riportato le quotazioni in prossimità dei 2.040 dollari.

Ragionevolmente mi aspetto che il gold possa tornare in area 2.060 dollari e salire anche oltre, perché l’andamento alternativo ai tassi USA ci direziona in questa fase di rialzo.

L’analisi del petrolio

Il petrolio recupera dopo l’affondo della vigilia. Quali le attese nel breve?

Da inizio dicembre il petrolio è stabilmente a cavallo tra i 70 e i 72 dollari. I dati di scorte non hanno offerti particolari spunti operativi, che arrivano invece

dal taglio dei prezzi dell’Arabia Saudita.

Quest’ultima inizia a vedere un po’ di sofferenza e cerca di sfruttare la sua quota di mercato, offrendo prezzi più bassi per cercare di vendere più petrolio possibile quindi ottimizzare i suoi introiti.

Questo arriva alla fine di una fase che ha visto significativi tagli produttivi da parte dell’Opec+ e che sembravano un tentativo abbastanza disperato di arginare la discesa dei prezzi.

A questo punto sembra che alcuni paesi del Cartello siano arrivati a offrire sconti sui prezzi, motivo per cui è lecito pensare che le quotazioni dell’oro nero sia destinate scendere verso i 68 dollari al barile prima di stabilizzarsi.

Come si muoveranno le Borse?

Cosa può dirci in merito al recente andamento dei mercati azionari e quali i possibili scenari ora?

Molto bene i mercati azionari che da inizio anno mostrano un recupero abbastanza marcato, posizionandosi in maniera positiva verso ulteriori recuperi.

L’attesa è che ci siano dei tagli dei tassi nel corso dell’anno che dovrebbero dare un po’ di respiro all’azionario e le Borse da parte loro si stanno posizionando in quella direzione, quindi rialzista.