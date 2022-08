Altissima tensione sul petrolio che oggi sta vivendo una seduta nettamente speculare a quella della vigilia.

Petrolio in picchiata dopo il rally della vigilia

Non più tardi di ieri l'oro nero ha avviato la settimana con un rally di poco più del 4% e oggi ha prestato inizialmente il fianco a delle prese di profitto che si sono trasformate strada facendo in un rovinoso sell-off.

Mentre scriviamo, le quotazioni del Wti si presentano a 91,3 dollari, con un affondo del 5,7%.

Petrolio in balìa di forze contrapposte

Il petrolio è in balia di forze contrapposte che in qualche modo si stanno bilanciando da alcune settimane, nel corso delle quali abbiamo assistito a un incremento della volatilità, a seconda della prevalenza dei fattori positivi o negativi per questa materia prima.

Oggi ad avere la meglio sono indubbiamente le cattive notizie, vista la pessima performance del petrolio.

Petrolio: timori taglio produzione Opec spazzati da paura recessione

I riflettori del mercato sono puntati sulla riunione dell'Opec+ in agenda il 5 settembre, in occasione della quale il Cartello potrebbe anche annunciare un taglio della produzione.

Questo fattore che ha sostenuto l'ascesa del petrolio fino a ieri, è spazzato via oggi dai crescenti timori di una recessione a livello globale.

Gli operatori sono infatti preoccupati per l'inflazione sempre più elevata che potrebbe costringere le Banche Centrali a misure ancora più restrittive sul fronte della politica monetaria.

Ciò avrebbe un effetto negativo sull'economia e di conseguenza sulla domanda di carburanti e più in generale di petrolio.

Petrolio in picchiata con affondo materie prime. Occhio al gas

Ad alimentare il sell-off è anche la caduta generale che sta interessando le altre materie prime, a partire dal gas.

Proprio i nuovi record toccati da quest'ultimo nei giorni scorsi hanno contribuito a far lievitare la domanda e quindi il prezzo del petrolio.

L'arretramento del gas però ora contribuisce ad allentare le tensioni anche sull'oro nero che paga pegno anche alla notizia di un accordo imminente sul nucleare iraniano.

Petrolio: vicino accordo sul nucleare iraniano?

Un'intesa su questo fronte avrebbe l'effetto di una maggiore offerta di petrolio, visto che quello iraniano tornerebbe sui mercati globali e si parla di un ulteriore milione di barili al giorno che sarebbero sbloccati.

Un accordo sul nucleare iraniano avrebbe quindi l'effetto di controbilancia il taglio alla produzione dell'Opec+ di cui si parla in vista del meeting del 5 settembre, contribuendo così ad alimentare la corsa alle vendite sul petrolio.

Petrolio: le attese di Oanda

Un sell-off che però potrebbe non durare a lungo: gli analisti Oanda, infatti, ritengono che il mercato del petrolio probabilmente rimarrà rigido.

Questo perchè i rischi sul fronte dell'offerta sono alti, segnalando che oltre ai possibili tagli dell'Opec+, c'è anche il pericolo crescente di guerra nel produttore Libia.