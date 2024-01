Piaggio rimbalza dopo i dati sulle vendite di dicembre 2023

Seduta all’insegna del riscatto per Piaggio che trova gli spunti giusti per risalire la china dopo ben quattro sessioni consecutive in ribasso.

Piaggio risale dopo quattro cali di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un ribasso di circa tre punti percentuali, oggi da subito ha imboccato la via dei guadagni, allungando progressivamente il passo.

Mentre scriviamo, Piaggio viene fotografato a 2,92 euro, con un rialzo dell’1,81% e oltre 550mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 900mila.

Il titolo guadagna terreno sulla scia dei dati relativi all’andamento del mercato delle due ruote in Italia, che ha mostrato segnali positivi nel 2023.

Sulla base delle indicazioni diffuse da Confindustria Ancma, lo scorso anno le vendite di moto, scooter e ciclomotori nel nostro Paese sono state pari a 337.702 unità, in rialzo del 15,7% rispetto al 2022.

La crescita è stata trainata dalle vendite di scooter e moto, aumentate rispettivamente del 20.64% e del 14,88%, mentre i ciclomotori hanno accusato una flessione dell’11,77%.

Gli analisti di Equita SIM, commentando i numeri relativi al 2023, evidenziano che il dato conferma un andamento ancora solido del mercato italiano, best performer in Europa nel 2023.

Questo nonostante, ricordano gli esperti, dicembre sia un mese stagionalmente poco significativo.

Non cambia intanto la view della SIM milanese, che su Piaggio mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 3,4 euro.

Piaggio: la view di Banca Akros

A scommettere sul titolo è invece Banca Akros, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price a 4 euro.

Gli analisti spiegano che i numeri di dicembre mostrano i continui segnali di forza del mercato italiano delle due ruote, evidenziando che l’ultimo mese del 2023 ha avuto due giorni lavoratori in meno rispetto allo stesso mese del 2022 e questo ha avuto un impatto rilevante, nell’ordine di circa il 10%.

Piaggio: l’analisi di Intesa Sanpaolo

Buone notizie per Piaggio arrivano anche da Intesa Sanpaolo, che ha una raccomandazione “buy”, con un fair value a 4,1 euro.

Gli analisti richiamano l’attenzione sul fatto che dicembre non è un mese significativo per via della stagionalità, pur riconoscendo al contempo che i dati relativi alle vendite in Italia sono positivi anche considerando che il mese ha avuto due giorni lavorativi in merito rispetto a dicembre 2022.

A parità di giorni lavorativi, infatti, l’incremento delle vendite sarebbe stato superiore al 20%, ricordando che l’Italia pesa per circa il 14% dei ricavi due ruote di Piaggio e per circa il 10% del fatturato consolidato.