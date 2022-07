Piaggio catalizza gli acquisti dopo i numeri del secondo trimestre: ecco come è andata e cosa ne pensano gli esperti.

Un finale di settimana all'insegna di forti acquisti per Piaggio che ieri ha continuato a spingersi in avanti, salendo per la seconda seduta di fila.

Piaggio in rally prima del week-end

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di giovedì con un progresso di oltre un punto percentuale, ieri è riuscito a fare decisamente meglio.

Piaggio ha terminato le contrattazioni a 2,562 euro, con un rally del 3,72% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 1 milione di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 450mila.

Il titolo ha fatto il pieno di acquisti all'indomani dei conti del secondo trimestre.

Piaggio: focus sui conti del 2° trimestre

Il periodo in esame è stato chiuso con un utile netto a 32,5 milioni di euro, invariato rispetto al secondo trimestre del 2021, mentre i ricavi sono saliti del 15,5% a 597 milioni di euro.

In rialzo del 4% l'Ebitda che si è attestato a 58,1 milioni di euro, mentre l'Ebit ha riportato un incremento del 2% a 58,1 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta è stata negativa per 397 milioni di euro, in lieve peggioramento rispetto ai 380 milioni di euro del 2021.

Piaggio: Equita SIM commenta la trimestrale

Gli analisti di Equita SIM parlano di un set di risultati complessivamente allineato alle nostre attese a livello operativo.

La top-line è stata migliore delle stime grazie principalmente al maggiore contributo dell’area Asia-Pacifico, con 127 milioni di euro, in rialzo del 34%, e Western Countries 2W, in calo dell'1% a 358 milioni di euro.

L’India, coerente con le stime di Equita SIM, registra un leggero miglioramento trimestre su trimestre, anche se ancora lontani dai livelli pre-covid.

L'EBITDA è stato in linea con le attese grazie al maggiore fatturato, mentre il margine risulta del 15,4% contro il 15,9% atteso dalla SIM milanese, in calo di 170 punti base anno su anno.

La bottom line è stata inferiore alle attese principalmente per maggiori oneri finanziari/D&A, mentre il debito netto è stato di circa 10 milioni peggio delle stime per effetto di un maggiore assorbimento da circolante e nonostante i minori capex, pari a 67 milioni di euro contro i 76 milioni attesi.

Da segnalare che il Cda di Piaggio ha deliberato l'acconto sul dividendo ordinario 2022 nell'ordine di 8,5 centesimi di euro per azione.

Piaggio: Equita SIM conferma le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno confermato sostanzialmente le loro stime operative 2022-2024, ma con un mix geografico diverso.

E' stato ridotto l’utile 22-2024 di circa il 2%, facendo un leggero aggiustamento delle assunzioni di D&A ed oneri finanziari.

Sul 2022 la SIM milanese si aspetta un EBITDA di 259 milioni di euro. Non cambia intanto la view degli analisti che su Piaggio mantengono una view cuata, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo tagliato del 3% a 2,90 euro per maggiori tassi.