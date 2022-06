Sotto la lente i dati sulle vendite delle due ruote in Italia a maggio: ecco come è andata e quali le reazioni dei broker.

Chiusura negativa ieri per Piaggio che, dopo aver inaugurato il mese di giugno con un rialzo di circa due punti e mezzo percentuali, ha tirato il fiato nella seduta semi-festiva di ieri.

Piaggio in calo ieri dopo il buon rialzo della vigilia

Il titolo si è fermato a 2,498 euro, con una flessione dello 0,48% e oltre 250mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 800mila.

Piaggio: mercato due ruote a maggio, ecco come è andata

ANCMA ha pubblicato i dati di vendita relativi al mercato italiano delle due ruote che registra a maggio un calo complessivo dello 0,6%, considerando immatricolato e 50cc, con una flessione del 2% da inizio anno.

In particolare, le vendite di scooter sono scese del 2,9% a maggio a 20mila unità, mentre di moto sono salite dell'1,5% a 16.300 unità e quelle di 50cc sono aumentate del 6,5% a 2.100 unità.

Il dato di maggio beneficia di 1 giorno lavorativo in più rispetto allo stesso mese del 2021, al netto del quale il mercato italiano sarebbe risultato in calo del 5% anno su anno.

Mercato due ruote: il commento di Equita SIM

Complessivamente, gli analisti di Equita SIM valutano favorevolmente l'andamento del mercato due ruote italiano a maggio considerando diversi fattori.

In primis il confronto sfidante anno su anno, ricordando che aprile 2021 aveva fatto registrare un rialzo del 27% rispetto al 2019, anche per un recupero della domanda inespressa nel primo trimestre causa Covid-19.

In secondo luogo si segnalano le difficoltà globali di approvvigionamento con allungamento delle tempistiche di consegna dei veicoli.

Da ultimo l'effetto negativo degli incentivi governativi, disponibili dal 25 maggio con immatricolazioni realizzate solo parzialmente nel mese di maggio).

Gli analisti di Equita SIM sottolineano che maggio è uno dei principali mesi per stagionalità del segmento 2W e pesa in media il 13% del totale annuo delle vendite.

Piaggio: la view di Equita SIM

Il mercato delle due ruote italiano pesa circa l'11% del fatturato di Piaggio.

Da inizio anno il mercato italiano è in contrazione del 2%, dato coerente con la stima di Equita SIM di un calo dell'1,5% dei volumi dell`area Western Countries per Piaggio.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Piaggio ribadisce la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 3 euro.

Piaggio: i giudizi di Banca Akros e di Intesa Sanpaolo

Bullish la strategia di Banca Akros che sul titolo ha un rating "buy", con un target price a 3,5 euro.

Gli analisti evidenziano che il mercato delle due ruote italiano ed europeo continua a performare molto meglio di quello auto.

Nelle loro stime gli esperti si aspettano per Piaggio vendite UE in rialzo del 2,5% e ricavi in ascesa di circa l'11%.

Infine, buone notizie anche da Intesa Sanpaolo che invita ad acquistare Piaggio, con un fair value a 3,3 euro.

Gli analisti si aspettano un trend di mercato più normalizzato e migliore nei prossimi mesi.