Anche a Piazza Affari è ormai alle porte la nuova stagione delle trimestrali societarie e nelle prossime settimane si conosceranno i conti del terzo trimestre delle società quotate.

Credem frena dopo quattro rialzi di fila

Tra le altre segnaliamo Credem che oggi sta tirando il fiato dopo quattro sessioni consecutive in rialzo

Archiviata la giornata di ieri con un rialzo di circa lo 0,7%, il titolo oggi vive una seduta speculare, passando di mano a 5,78 euro, con una flessione dello 0,52% e circa 150mila azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 200mila.

Credem: il 10 novembre la trimestrale. La preview di Equita SIM

Credem alzerà il velo sui conti del terzo trimestre il prossimo 10 novembre e in vista di tale evento gli analisti di Equita SIM oggi hanno presentato la loro preview.

Gli esperti si aspettano un net interest income in crescita del 3% su base trimestrale, grazie a tassi più alti e volumi medi del portafoglio più elevati rispetto al secondo trimestre.

I tassi di default sono previsti su livelli molto bassi, ed Equita SIM stima un costo del rischio di 10 punti base, in parte compensato da commissioni asset management in leggero calo a causa dell’andamento negativo dei mercati, ma con una raccolta netta positiva.

Per quanto riguarda il CET1, la SIM milanese non si aspetta variazioni significative rispetto al 13,5% del secondo trimestre.

Gli analisti stimano il 13,3%, un impatto non significativo sulla variazione della riserva FVOCI, un leggero aumento RWA e una non contabilizzazione dell'utile del periodo.

Credem: le previsioni su alcune voci del conto economico

Guardando da vicino ai numeri previsti per il terzo trimestre di Credem, Equita SIM vede un utile netto in calo del 25% a 57 milioni di euro e un dato pari a 212 milioni di euro nei primi 9 mesi dell'anno, con un rialzo del 15%.

Il net interest income è stimato in rialzo del 3% a 150 milioni di euro, mentre le commissioni nette dovrebbero calare del 3% a 175 milioni.

Per l'utile operativo si stima un incremento del 20% anno su anno a 121 milioni di euro, mentre il reddito totale dovrebbe riportare una crescita dell'8% a 336 milioni di euro.

Credem: Equita SIM rivede le stime. Buy confermato con buon upside

In attesa dei dati trimestrali, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di incrementare le stime di utile netto 2022-2024E in media dell’8%, per via di un maggiore margine di interesse, con previsioni aumentate del 9% in media sul 2022-2024, in parte compensato da costi leggermente più alti.

L'utile netto è atteso a 243 milioni nel 2022, a 234 milioni nel 2023 e a 266 milioni l'anno successivo.

Equita SIM mantiene una view bullish su Credem, ribadendo la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 7,4 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 30% e precisamente di oltre il 28% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.