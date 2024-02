Piazza Affari: una banca su cui puntare. Ecco i motivi

Tra le banche quotate a Piazza Affari, eccone una da comprare per diverse ragioni.

La nuova settimana è partita con il piede sbagliato per Credem che ha perso terreno, mostrando una maggiore debolezza relativa rispetto all’indice di riferimento, il Ftse Italia Mid Cap.

Credem in calo a Piazza Affari

Dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un rialzo dello 0,23%, il titolo oggi ha innestato la retromarcia.

A fine giornata Credem si è presentato a 8,62 euro, con una flessione dell’1,26% e oltre 75mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 160mila.

Credem: feedback da un incontro con il management

Credem non ha trovato alcun sostegno nelle indicazioni riportate da Equita SIM, che ha ospitato un incontro con il management della banca, raccogliendo in una nota i principali spunti.

In primis si segnala che il gruppo è riuscito a mantenere il suo percorso di crescita organica in un contesto di mercato complicato, con impieghi in crescita del 3,6% nel 2023 rispetto al settore che ha visto in media una contrazione del 3,9%.

Sul 2024, il management si attende impieghi in crescita a una singola cifra bassa, mantenendo un approccio al lending selettivo e di qualità, in linea con quanto fatto in passato.

Il management è confidente che il modello di business di Credem, basato sull’internalizzazione delle fabbriche prodotto, possa supportare la redditività anche in caso di discesa dei tassi.

Per quanto riguarda il Wealth Management, il management si attende una raccolta netta gestita positiva per il 2024.

Credem mantiene una solida posizione di capitale pari al 14,2% e qualora dovesse essere approvata la norma per il cambio di perimetro prudenziale attualmente in discussione a livello europeo, la banca si aspetta un beneficio a livello di CET pari a 130 punti base.

Tale impatto positivo, tuttavia, come evidenziato da Equita SIM, rimane subordinato ad approvazione della richiesta da parte della BCE, motivo per cui non è possibile individuare una tempistica precisa.

Sull’introduzione di Basilea 4, invece, l’impatto a capitale è stimato in -60/70 punti base circa a partire da gennaio 2025.

Sempre sul capitale, la percezione è che il regolatore voglia adottare un approccio prudente alla luce di uno scenario macro che rimane incerto.

A questo proposito, Credem non ha visto un deterioramento significativo della sua asset quality nei primi mesi del 2024.

Viene confermato l’avvio dell’attività esplorativa per valutare una potenziale valorizzazione del business di Merchant Acquiring che, se effettuata, porterebbe un ulteriore beneficio a livello di capitale.

Sull’M&A, il management rimane focalizzato sul percorso di crescita organica e non vede al momento una fase di mercato favorevole per eventuali operazioni.

Tuttavia, qualora dovesse presentarsi l’occasione di agire come follower in un’operazione di consolidamento, Credem potrebbe decidere di partecipare, a condizione che il deal crei valore per il gruppo.

Credem: un titolo su cui puntare

Equita SIM mantiene una view positiva su Credem, evidenziando che il titolo tratta su valutazioni attraenti, con business model diversificato, eccellente asset quality e ottimo track record in termini di controllo rischi.

Inoltre, grazie al controllo delle fabbriche prodotto, l’utile proveniente dal Wealth Management e Private Banking ha rappresentato il 30% circa dell’utile complessivo di gruppo nel 2023, e gli analisti si aspettano che aumenti a oltre il 40% nel 2025-2026.

Confermata la view bullish su Credem, con un raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 11,5 euro.