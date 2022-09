In attesa della pubblicazione del report sull'occupazione negli USA ad Agosto, i mercati europei tentano il riscatto. Dati positivi per Piazza Affari dove tutti i listini sono in positivo. Anche i rendimenti dei titoli di stato italiani sono in calo, provocando una contrazione dello spread tra BTP e Bund tedeschi di oltre 4 punti base.

Piazza Affari apre in positivo

Dopo diversi giorni di incertezza e una prima seduta di settembre dal segno negativo, Piazza Affari torna a crescere aprendo con un leggero rialzo, perdurato per tutta la mattina.

Il quadro generale è di una leggera ripresa per gran parte titoli in più o meno tutti i listini. Per quanto riguarda l'indice FTSE Mib, si registrano pochi titoli in discesa, tra questi Telecom Italia che nella giornata di ieri era tra i pochi titoli non in rosso, ed oggi perde oltre l'1%, seguito da Recordati Ord, con una perdita dello 0,47%. Significativa anche la posizione di Leonardo che perde lo 0,41% ed Hera in perdita dello 0,24%.

In positivi tutti gli altri, dalla più moderata posizione di Campari in crescita dello 0,19% ai più massicci guadagni di Exor, BPM e Fineco Bank che sfondano il tetto del 2% guadagnando rispettivamente il 2,77% il 2,5% ed il 2,34%.

Nel complesso, l'Indice FTSE Mib è in positivo dello 0,9% rispetto alla chiusura di ieri, con un guadagno di 19,81 punti che riportano l'indice a 21492.97.

Gas, Energia ed extraprofitti

Dopo gli ultimi aumenti il prezzo del gas torna a scendere, anche se solo leggermente, registrando un calo del 4,5%. Direzione inversa per il petrolio che, dopo i cali delle ultime sedute, torna a crescere registrando un rincari nell'ordine dell'1,55% circa.

Segnaliamo a tal proposito una leggere perdite per ItalGas che registra un -0.2%, stabile, ma di segno opposto, è la posizione di Snam.

Più incerta è la posizione di Enel, che oscilla tra +0,35 e -0.38%, in parte per effetto della ricalcolata tassa sugli extraprofitti. Di segno positivo invece è la posizione di Eni, che, nonostante il ricalcolo e l'incremento da 550 milioni a 1,4 miliardi per la tassa sugli extraprofitti, dopo la leggera flessione registrata ieri, torna a crescere con un guadagno nell'ordine dell1,64%.

BTP e Rendimenti

Lo scenario florido dei mercati finanziari, unito al ricalcolo della tassa sugli extraprofitti e le variazioni sul mercato energetico, si riflettono positivamente sui rendimenti dei titoli di stato decennali che ieri avevano superato il 4% ed oggi tornano a scendere sotto il 3,81% . In discesa anche lo spread tra BTP e Bund tedeschi che ritorna stabile a 234 punti base, contro il massimo di 240 raggiunti ieri, facendo registrare una contrazione di oltre 4 punti base.

Positivo anche il cambio euro dollaro che guadagna lo 0,35%

L'attesa del report sull'occupazione

Stando a quanto riportato sui principali media di settore, lo scenario positivo dei mercati europei, in particolare quello italiano, è dovuta in parte all'attesa del report sull'occupazione di agosto negli USA.

Il report, secondo le dichiarazioni del governo statunitense, dovrebbe essere pubblicato intorno alle 14:30 ora italiana.

La pubblicazione del report potrebbe sortire significativi effetti sui listini europei, in particolar modo per quanto riguarda obbligazioni e titoli di stato europei, in particolare dei titoli italiani che, da diverse settimane sono sotto attacco dagli Hedge Found internazionali con significative vendite allo scoperto.