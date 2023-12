Piazza Affari: alcune indiscrezioni su un’utility

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in lieve rialzo per Iren che ritrova la retta via dopo il calo della vigilia.

Iren risale dopo il calo di ieri

Il titolo ieri ha ceduto lo 0,29% dopo due sessioni consecutive in rialzo e oggi ha ripreso la via dei guadagni.

Mentre scriviamo, Iren viene fotografato a 2,082 euro, con un progresso dello 0,39% e oltre 300mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 1,8 milioni.

Iren: la cessione della rete gas potrebbe slittare

Iren si muove in positivo sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa, riportate in particolare dal Corriere della Sera, secondo cui la cessione della quota di minoranza della rete di distribuzione gas potrebbe slittare.

Iren è attualmente in trattativa con Blackrock per un cash in potenziale di circa 300 milioni di euro.

Sebbene il ritardo evidenzi una difficoltà nella cessione di questo asset, gli analisti di Equita SIM ritengono che l’impatto complessivo sulle guidance di debito IREN saranno contenute.

Questo considerando che la società ha indicato la possibilità di accelerare sul recupero di circolante per compensare l’eventuale slittamento della vendita (già ipotizzato comunque nelle scorse settimane) per un importo pari alla metà del valore di cessione.

Da considerare inoltre che l’andamento delle temperature nell’ultima parte dell’anno sta favorendo un maggior contributo delle attività di teleriscaldamento.

Equita SIM evidenzia che i due elementi potrebbero quindi consentire a Iren di chiudere l’anno comunque molto vicino alla guidance di debito/Ebitda a 3,3 volte, contro la stima di Equita SIM già più conservativa a 3,4 volte, con la cessione già contabilizzata come “cash-in” nel 2024.

Gli analisti della SIM milanese non ritengono quindi che lo slittamento delle operazioni di vendita avrà impatti significativi, evidenziando che sarà da verificare se la cessione rimarrà un elemento della strategia per il 2024.

In attesa di novità, non cambia la view di Equita SIM che su Iren ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 2,6 euro.

