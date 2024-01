Piazza Affari: occhio a questo settore. 2 titoli sotto esame

Tra i vari settori di Piazza Affari, gli analisti di Equita SIM hanno acceso i riflettori su quello del lusso.

Settore lusso sotto la lente a Piazza Affari

Da evidenziare che dal terzo trimestre del 2023, questo comparto è entrato in una fase di normalizzazione, con un brusco rallentamento, visto che si è avuto un rialzo del 5% su base annua, rispetto all’incremento del 18% registrato nel primo semestre del 2023 e in confronto alla crescita di oltre il 20% messa a segno nel 2021-2022.

Da notare che il rallentamento è legato principalmente alla frenata della spesa per il consumatore domestico europeo e a una moderazione per quello giapponese.

Settore lusso: Equita rivede le stime. Cosa si aspetta ora

Con una nota sul settore uscita la scorsa settimana, gli analisti di Equita SIM hanno ridotto le loro stime di top line per il quarto trimestre del 2023 e per il 2024 di circa il 2% in media.

Gli esperti si aspettano ora una crescita del 6% circa rispetto all’8% indicato in precedenza per il quarto trimestre del 2023 e del 7% contro il 9% stima in precedenza per l’intero esercizio 2024, quindi al di sotto del tasso composto medio annuo di crescita del 9% a 10 anni pre-pandemia e chiaramente più sbilanciato verso il secondo semestre del 2024, seguito da una riaccelerazione nel 2025, nell’ordine di circa l’8% anno su anno.

Gli analisti di Equita SIM prevedono un rallentamento per tutte le nazionalità, ad eccezione di una piccola ripresa della spesa americana, che ha iniziato a deteriorarsi prima e sta già mostrando segni di stabilizzazione, con i cinesi destinati a rimanere il principale contributore alla crescita, con oltre il 60% del totale per il 2024.

Equita SIM cauta sul lusso

Con una minore leva operativa, ciò si traduce in una riduzione più che proporzionale

dell'EBIT, con una variazione negativa del 3% sul 2023 e dell’8% sul 2024.

A seguito di un de-rating settoriale di quasi il 20% sul multiplo prezzo-utili a 12 mesi nel 2023, le valutazioni del settore sono attraenti sia in termini assoluti che relativi, con un premio del 55% rispetto all'indice Stoxx 600 oggi contro l’85% medio a 5

anni e il 65% medio a 10 anni.

Tuttavia, nell’attuale fase di normalizzazione delle crescite, gli analisti di Equita SIM suggeriscono un approccio cauto sia in termini di timing, dato il confronto estremamente difficile con fatturati di picco del primo semestre del 2023, sia in termini di stock picking.

Moncler è il preferito nel lusso

Moncler rimane il titolo preferito tra i nomi di qualità, grazie a solida crescita degli utili, con un incremento atteso dell’8% per il 2024, importante cassa netta, circa il 10% della capitalizzazione di mercato al 2024, buona visibilità sui numeri, segnalando la forza del marchio Moncler e vari drivers specifici della società.

Da non dimenticare, infine, le valutazioni interessanti, con un multiplo prezzo-utili 2024-2025 di 22-19,5 volte, rispetto alle 28 volte medie a 5 anni.

Salvatore Ferragamo incassa un downgrade

Nel settore lusso, in ottica difensiva gli esperti di Equita SIM riducono l’esposizione alle società in fase di transizione, con il downgrade da visione positiva a neutrale e quindi con un cambio di rating da “buy” a “hold” per Salvatore Ferragamo e un prezzo obiettivo tagliato del 15% a 12,3 euro.