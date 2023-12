Piazza Affari: una mid cap pronta a dare i numeri oggi

Sulla scia dell’andamento leggermente positivo del Ftse Italia Mid Cap, la seduta odierna prosegue in salita anche per OVS.

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di ieri con un frazionale progresso dello 0,1%, oggi propone un copione molto simile.

OVS in lieve rialzo anche oggi

Negli ultimi minuti, OVS viene fotografato a 2,056 euro, con un lieve rialzo dello 0,19% e oltre 150mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,4 milioni.

Il titolo finisce sotto la lente nel giorno in cui si riunisce il Cda per l’esame e l’approvazione dei dati del terzo trimestre, con conference call prevista per domani alle ore 15.

OVS: oggi la trimestrale. Le attese di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM si aspettano un trimestre (agosto-ottobre) penalizzato da condizioni climatiche sfavorevoli che hanno ritardato le vendite della stagione autunno/inverno, impattando quindi sia i ricavi, attesi in calo del 3,4% a 368 milioni di euro, che l’EBITDA ex IFRS16, previsto in flessione del 18% a 34 milioni di euro, ipotizzando un margine lordo in leggero miglioramento anno su anno e un forte controllo dei costi sui livelli del terzo trimestre, nonostante le spinte inflattive.

Equita SIM si aspetta poi un assorbimento di cassa di 21 milioni di euro, che porterebbe il progressivo dei 9 mesi a -72 milioni, contro i -5 milioni dello stesso periodo del 2022 e -1 milione nei primi nove mesi del 2019.

I primi nove mesi del 2023 evidenzierebbero ricavi a +1,5% a 1,103 miliardi di euro ed EBITDA a -3% a 121 milioni.

Con l’arrivo della stagione fredda di queste settimane, gli analisti si aspettano un parziale recupero delle mancate vendite di ottobre, con un quarto trimestre del 2023 che quindi dovrebbe essere in crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 come ricavi ed EBITDA.

OVS: Equita SIM taglia le stime

Sull’esercizio 2023, che chiude a gennaio 2024, gli analisti di Equita SIM hanno ridotto le stime sui ricavi del 2% a 1,541 miliardi di euro, l’EBITDA ex-IFRS16 del 4% a 183 milioni e il free cash flow del 21% a 52 milioni, portando il debito netto ex IFRS16 a 159 milioni, sui livelli del 2022, per effetto di dividendi/buyback per 48 milioni di euro.

Il quarto trimestre di quest’anno implicherebbe ricavi +3% ed EBITDA +11% anno su anno e un free cash flow di 120 milioni di euro.

Sulle stime 2024, gli esperti hanno limato i ricavi del 2% a 1,607 miliardi di euro, ma confermato l’EBITDA a 201 milioni, grazie alla base di confronto più facile, che per la minor pressione sui costi di approvvigionamento.

Equita SIM ha confermato la sua valutazione di 2,7 euro, costruita su un free cash flow 2024 di 68 milioni di euro e un multiplo di 10 volte il free cash flow.

Non cambia la view cauta degli analisti, che su OVS ribadiscono la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 2,7 euro.

OVS: la preview di Bca Akros

A scommettere sul titolo è Banca Akros, che ha un rating “buy”, con un target price a 3,4 euro, in attesa di un terzo trimestre che gli analisti vedono debole, per via delle temperature più alte della media sia a settembre che a ottobre, con conseguente condizionamento della performance in generale.

Gli analisti si aspettano ricavi in calo del 4% a 366 milioni di euro e un Ebitda in contrazione del 20% a 33,6 milioni di euro.