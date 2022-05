I numeri pubblicati da Assogestioni indicano un primo trimestre positivo per i PIR malgrado il contesto complesso. Focus su Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum.

A Piazza Affari si torna parlare dei PIR, ossia dei piano individuali di risparmio ordinari, dopo le cifre diffuse la scorsa settimana.

PIR: numeri della raccolta fondi nel 1° trimestre 2022

Secondo i dati ufficiali presentati nei giorni scorsi da Assogestioni, nel primo trimestre di quest'anno i fondi PIR tradizionali hanno registrato una raccolta netta positiva pari a 160 milioni di euro, meno della metà di quella del quarto trimestre 2021 pari a 379,5 milioni di euro, ma in forte crescita rispetto al saldo negativo di 316 milioni di euro evidenziato nei primi tre mesi del 2021.

Gli AUM (asset under management) totali promossi dai 70 fondi PIR sono pari a 19,8 miliardi di euro, in calo del 7% trimestre su trimestre, a causa dell’andamento negativo dei mercati.

PIR: Banca Mediolanum leader in termini di AUM. Segue Intesa

In termini di AUM, ossia di patrimonio gestito, il leader dei PIR rimane Banca Mediolanum, con una quota di mercato del 21,2%, davanti al gruppo Intesa Sanpaolo che ha una market share el 20,4%, seguito da Amundi con il 16,8%), da Arca con il 12,2% e da Anima Holding con il 9,8%.

In termini di singole categorie, è scesa l’incidenza sul totale AUM dei prodotti azionari al 29,6%, rispetto al 30,8% degli ultimi tre mesi del 2021, mentre aumentano i bilanciati dal 42,9% al 44% e i fondi flessibili dal 25,1% al 25,3%.

Intesa Sanpaolo in pole nella raccolta dei PIR alternativi

Per quanto riguarda i PIR alternativi, la raccolta netta è stata positiva per 83,4 milioni di euro, rispetto ai 665,4 milioni del quarto trimeste 2021.

Gli AUM totali promossi dai 16 fondi PIR alternativi sono pari a 1,82 miliardi di euro, in aumento del 7% trimestre su trimestre.

In termini di AUM il leader è il gruppo Intesa Sanpaolo con una market share del 56%, davanti ad Azimut e Amundi con una quota di mercato rispettivamente dl 28,2% e del 5,1%.

PIR: Equita SIM commenta i dati sulla raccolta

Equita SIM evidenzia che i dati di raccolta del primo trimestre 2022 sono positivi, confermando il trend del trimestre precedente, nonostante un contesto di mercato particolarmente complesso che ha visto il FTSE Italia All-Share calare del 10% nei primi tre mesi del 2022, con una flessione del 12% da inizio anno ora.

Sui PIR tradizionali gli analisti di Equita SIM stimano una raccolta netta 2022 di circa +500 milioni di euro, leggermente ridotta rispetto alle loro stime precedenti di 1 miliardo di euro, alla luce del difficile contesto di mercato.

Per i PIR alternativi, che sono in fase di ramp-up, gli esperti della SIM milanese si aspettano che possano raggiungere 10-15 miliardi di euro di AUM in 5 anni.

Focus sulle mid-small caps a Piazza Affari

Equita SIM evidenzia che le mid-small caps italiane, che rappresentano il principale asset di investimento dei PIR, trattano oggi a 14,8-12,9 volte il rapporto prezzo-utili 2022-2023, con crescita utili attesa dell'8% anno su anno nel 2022 rispetto al 2021 e del 15% nel 2023 contro il 2022, sostanzialmente in linea con gli indici europei.