L'attenzione resta alta sul PNRR che ha un ruolo cruciale per il futuro dell'Italia. Le ultime novità e i titoli da mettere in portafoglio.

A Piazza Affari gli investitori continuano a guardare ai temi chiave che stanno catalizzando l'attenzione anche degli mercati azionai.

Piazza Affari in attesa del nuovo Governo. Focus sul PNRR

Il focus però è anche sul fronte politico domestico, visto che c'è attesa per la formazione del nuovo Governo e in particolare per la squadra dei Ministri.

Il Dicastero più sorvegliato è indubbiamente quello dell'Economia e delle Finanze, vista la grande attenzione riservata ai conti pubblici.

Il mercato è altrettanto concentrato sul PNRR, ossia il piano nazionale di ripresa e resilienza, che gioca un ruolo chiave nel futuro dell'Italia.

PNRR: approvata 2^ tranche da 21 mld di euro. I target raggiunti

La scorsa settimana la Commissione europea ha approvato la tranche del PNRR da 21 miliardi di euro, pari a circa l'11% del totale dei fondi destinati all'Italia, 191,5 miliardi di euro.

La tranche da 21 miliardi è relativa al primo semestre del 2022 e il via libera è arrivato dall'Unione Europea a valle del raggiungimento dei 45 obiettivi previsti per i primi sei mesi dell’anno.

Tra i target raggiunti ci sono varie riforme, fra cui quelle del pubblico impiego, degli appalti, della scuola, dell’amministrazione fiscale, giudiziaria e sanitaria, nonché diversi bandi per investimenti, come quello per la banda larga e il 5G.

Equita SIM ricorda che la tranche da 21 miliardi, di cui 10 miliardi in sussidi a fondo perduto e 11 miliardi in finanziamenti, è la terza in ordine cronologico, dopo il prefinanziamento da 24,9 miliardi ricevuto nell’agosto 2021 e la tranche da 21 miliardi sugli obiettivi al secondo semestre 2021.

Ad oggi, quindi, in totale è stato distribuito circa il 35% dei fondi PNRR assegnati all’Italia per il periodo 2021-2026.

PNRR: gli obiettivi del 2° trimestre del 2022

Il secondo semestre del 2022 prevede il raggiungimento di ulteriori 55 obiettivi entro il 31 dicembre prossimo, che dovrebbero portare all’esborso della prossima tranche da 19 miliardi, un ulteriore 10% dei fondi complessivi, di cui 10,3 miliardi di finanziamenti e 8,7 miliardi di sussidi a fondo perduto.

La finalizzazione dei 55 obiettivi sarà in mano al nuovo Governo, atteso insediarsi tra fine ottobre e inizio novembre, ma partirà con i lavori già avviati, visto che il Governo Draghi ha accelerato negli ultimi mesi sul PNRR, puntando a raggiungere entro fine ottobre 29 dei 55 obiettivi previsti.

Alcuni di questi 29 obiettivi sono già stati completati, come ad esempio: le riforme delle commissioni tributarie, la riforma degli istituti tecnici e professionali, l’assegnazione di fondi aggiuntivi per la transizione digitale dei Comuni, l’istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la realizzazione del Portale unico del reclutamento della PA (InPa).

Fra gli obiettivi più importanti, invece, da raggiungere entro fine anno ci sono: la legge annuale sulla concorrenza, il Polo Strategico nazionale (Cloud nazionale) e il dispiego dei servizi nazionali di cybersecurity.

PNRR: per Mediobanca è il motore della crescita dell'Italia

Come evidenziato dai colleghi di Mediobanca Securities, il PNRR resta il motore della crescita dell'Italia per i prossimi anni.

Il mancato rispetto delle pietre miliardi del Piano farà rischiare l'assegnazione delle ulteriori risorse destinate all'Italia.

La mancata realizzazione degli obiettivi del PNRR potrebbe avere ripercussioni anche sui rendimenti sovrani secondo Mediobanca.

Piazza Affari: i titoli da preferire secondo gli analisti

In un contesto come quello attuale, gli analisti continuano ad accordare la loro preferenza ai titoli esposti a una maggiore spesa per la difesa, come Leonardo.

Gli esperti puntano anche sui settori esposti a trend di crescita di lungo periodo, come lo sviluppo dell'infrastruttura energetica, dei trasporti e telecom e in questo caso si guarda a Tenaris, Inwit, Prysmian, Italgas, Erg, De Nora ed Enav.

Occhio anche ai titoli che offrono protezione dall'inflazione come CNH Industrial, Moncler e Brunello Cucinelli.