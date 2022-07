PIL in calo dello 0,9% per gli USA, peggio delle aspettative per il secondo trimestre consecutivo. Inflazione alle stelle e contrazione dei consumi, ma Presidente e FED precisano, gli USA non sono in recessione.

lo scud aLa notizia di una recessione tecnica per gli Stati Uniti non si è fatta attendere, confermando in parte il timore di possibili effetti collaterali legati alla decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse.

Cos’è la recessione tecnica

Il presidente Biden e come lui il presidente della FED Powell, hanno sottolineato più volte in questi giorni che gli USA non sono in recessione, e quella che stanno attraversando gli stati uniti non è una vera e propria recessione, ma, una recessione tecnica, ovvero il PIL del paese, per il secondo trimestre consecutivo, ha registrato una variazione negativa. Uno scenario che gli USA non vivevano del 1947.

La sola mancata crescita, e l’alto livello di inflazione, osservano gli esperti, sono un campanello d’allarme, ma da soli non bastano perché si parli effettivamente di recessione.

Vigilanza sulla recessione

A vigilare sulla possibile recensione ed i suoi effetti, sarà il National Bureau of Economic Research che, nei prossimi mesi vigilerà sulla situazione economica, sul PIL sul tasso di occupazione nel paese ed altri parametri, per poi esprimersi probabilmente in autunno inoltrato.

Secondo l’agenzia di rating S&P Global, socio di maggioranza del Down Jones, il principale indice azionario di New York, la situazione negli USA è molto delicata. Il Paese, osserva l’agenzia, non si è ancora del tutto ripresa dall’ultima grande contrazione dell’economia e nell’ultimo trimestre ha registrato una crescita ben al di sotto delle aspettative, già molto limitate.

In altri termini, si prospettava nell’ultimo trimestre una crescita minima dello 0,3%, ma così non è stato ed ora, osserva S&P Global, è il momento di rimboccarsi le maniche perché “la festa è finita”.

La principale causa della contrazione dei consumi è legata alla crescente inflazione che nell’ultimo trimestre è arrivata all’8,6% ed ai tagli alla spesa pubblica degli ultimi anni.

Effetti dell'inflazione

Gli effetti più visibili dell’inflazione si sono manifestati nel mercato immobiliare, dove gli investimenti hanno registrato un calo del 14%, certo, non ai livelli del 2008, ma comunque estremamente significativo.

Nel complesso, l’aumento dei prezzi al fronte di redditi rimasti invariati rispetto al passato, ha provocato un ingente contrazione nei consumi degli americani e proprio su questo punto si è espresso il presidente Biden dichiarando che:

“Non è una sorpresa che l'economia stia rallentando mentre la Federal Reserve interviene per combattere l'inflazione. Ma anche davanti a storiche sfide globali siamo sul giusto cammino e supereremo questa fase di transizione più forti e sicuri”.

L’intento del presidente è indubbiamente quello di rassicurare la popolazione, soprattutto di fronte a dati preoccupanti come quello del pil, sostenendo che, se da un lato c’è una forte contrazione dei consumi legata all’inflazione, dall’altro l’economia statunitense, sebbene stia rallentando, è ancora in grado di garantire stabilità e sicurezza agli americani e che la “crisi” in corso, non sta provocando perdite di posti di lavoro.

Sulla stessa linea si è espresso il segretario del tesoro Janet Yallen, che tuttavia, pur non tradendo l’ottimismo del presidente, ha sottolineato che esistono numerosi rischi all’orizzonte, molti dei quali potenzialmente globali.

La risposta degli Stati Uniti

Fronteggiare la recessione tecnica ed impedire che questa dia vita ad una vera e propria recessione è in cima alle priorità della casa bianca e della Federal Reserve, pertanto, le varie istituzioni del paese hanno attivato e si preparano ad attuare nuove strategie per contrastare l’inflazione, stabilizzare l’economia, evitare un incremento della disoccupazione e avviare gli USA sul cammino sicuro della crescita economica.

La più vistosa delle manovre è stata annunciata da Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, la quale ha avviato un programma di difesa contro l’inflazione, incrementando i tassi della fed dello 0,75%.

Contemporaneamente, anche la casa bianca si è attivata, con nuovi programmi economici finalizzati a tutelare l’economia americana e proprio per tutelare l’economia americana, il congresso in queste ore sta vagliando l’Inflation Reduction Act, erede del Build Back Better, e prevede investimenti pluriennali da circa 369 miliardi nel campo delle energie rinnovabili e pulite. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni negli USA del 40% entro il 2030.