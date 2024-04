La chiusura negativa del Ftse Mib ha condizionato anche l’andamento odierno di Pirelli che si è difeso però meglio dell’indice di riferimento.

Pirelli cala dopo due sedute in rialzo

Il titolo, dopo due sessioni consecutive in rialzo e dopo aver chiuso quella di ieri con un lieve progresso dello 0,3%, ha perso terreno oggi.

A fine giornata Pirelli si è fermato a 5,968 euro, con un ribasso dello 0,53% e quasi 1,5 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

Pirelli: i dati di vendita a marzo

Sulla base dei dati di mercato di Michelin, il 19 aprile Equita SIM aveva stimato che i volumi sell-in di mercato auto globale nel primo trimestre siano cresciuti del 2% su base annua.

Pirelli è l’unica che comunica le stime di mercato separando l’High Value,m evidenziando che anche a marzo ha sovraperformato lo standard.

Il trend è particolarmente evidente nell’AM, nettamente in Europa, con l’High Valuye in rialzo dell’8% a marzo rispetto alla flessione del 4% del mercato, ma anche in Nord America, con un incremento a marzo del 7% rispetto al 3% del mercato.

Nel canale OE, i due segmenti sono risultati sostanzialmente allineati: in Europa, l’High Value è calato del 2% nel primo trimestre contro la flessione del 3% del mercato e in Nord America è salito del 3% rispetto al rialzo del 2% del mercato.

Pirelli: il commento di Equita SIM

Gli analisti evidenziano che i dati di mercato del primo trimestre risultano anche migliori rispetto all’assunzione dei volumi di mercato 2024 sottostanti alla guidance di Pirelli, vale a dire un rialzo dell’1% anno su anno, con High Value a +5% e standard -1%/stabile.

In attesa di verificare il trend nei prossimi trimestri, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Pirelli, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 6,2 euro.