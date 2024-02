Pirelli sulla parità. Per gli analisti è buon affare

Pirelli non risale la china dopo la flessione di ieri, malgrado gli analisti si siano espressi in termini positivi sul titolo.

La seduta odierna prosegue nel segno della debolezza per Pirelli, che viaggia in calo per la terza giornata consecutiva.

Pirelli poco mosso dopo il calo di ieri

Il titolo, dopo aver ceduto quasi due punti percentuali ieri, si difende decisamente meglio oggi, presentandosi negli ultimi minuti a 5,326 euro, con un frazionale rialzo dello 0,15% e oltre 1,2 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

Pirelli: per UBS è buy

Pirelli fatica a risalire la china dopo il calo di ieri innescato dalla bocciatura di HSBC e non sembra trovare sostegno oggi nella conferma bullish di UBS.

Gli analisti di quest’ultima hanno reiterato la raccomandazione “buy” sul titolo, con un prezzo obiettivo a 5,7 euro, confermando Pirelli come società preferita nel settore di riferimento.

L’idea della banca elvetica è che il gruppo della Bicocca offra la più forte crescita degli utili e potenziale di deleveraging.

Pirelli piace anche a Equita SIM

Pirelli intanto finisce anche sotto la lente di Equita SIM, sulla scia dei dati dei volumi di mercato a gennaio pubblicati da Michelin, che evidenziano un mercato tonico nell’auto e più debole nel truck.

Sulla base dei dati diffusi da Michelin, gli analisti di Equita SIM stimano che a gennaio i volumi sell-in di mercato globali nell’auto siano cresciuti del 12% anno su anno, ben superiore alla stima di mercato 2024 di Michelin (-2/+2%).

La SIM milanese spiega che il dato è poco indicativo in quanto gonfiato dall’effetto Nuovo Anno in Cina, motivo per cui si attende febbraio per avere un dato confrontabile.

Equita SIM stima inoltre che nel truck ex-Cina, i volumi di vendita del mercato siano cresciuti del 2% anno su anno, parte alta della guidance di Michelin per il 2024, pari a -2/+2%.

Gli analisti evidenziano che il dato di gennaio è comunque più positivo per Pirelli che per Michelin, visto che la prima è esposta solo all’auto e la seconda anche al truck.

La SIM milanese non cambia idea su Pirelli e ribadisce la sua view positiva, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 5,9 euro.