Pirelli ancora in rosso. Ecco i motivi all’origine dei sell

Avvio di settimana in calo per Pirelli che anche oggi perde terreno, scendendo per la seconda seduta consecutiva.

Pirelli in fondo al Ftse Mib

Il titolo, dopo aver ceduto quasi un punto percentuale venerdì scorso, accusa una flessione ancora più pesante oggi, mostrando una evidente debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Pirelli negli ultimi minuti viene fotografato a 5,32 euro, con un calo dell’1,81% e quasi 900mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

Pirelli bocciato da HSBC

Il titolo scivola in fondo al Ftse Mib, appesantito dalla bocciatura di HSBC, che oggi ha deciso di cambiare strategia su Pirelli, con un rating che passa da “buy” a “hold”, con un prezzo obiettivo incrementato da 5,3 a 5,8 euro.

Il downgrade è stato deciso alla luce della revisione delle stime di crescita per il mercato europeo degli pneumatici al 2025, per tenere conto dell’impatto negativo del costo delle materie prime dalla seconda metà di quest’anno.

Pirelli: ecco un rischio per il titolo

Gli analisti spiegano che Pirelli è esposto al segmento premium del settore, segnalando che insieme a ciò, la struttura dell’azionariato di lungo termine, è un rischio specifico per il titolo.

HSBC fa sapere di non avere una visibilità tale da ritenere che il Capital Markets Day del 6 marzo faccia luce su questi punti.

Infine, gli analisti del broker ritengono che il profilo rischio-rendimento di Pirelli sia bilanciato sugli attuali livelli.