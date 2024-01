Pirelli in fondo al Ftse Mib. UE avvia indagine sul settore

Pirelli in rosso per la terza seduta di fila, con la peggiore performance tra le blue chip: che succede?

Incurante dell’andamento positivo del Ftse Mib, che oggi arriva ad aggiornare i massimi di periodo, Pirelli si conferma in territorio negativo.

Pirelli in fondo al Ftse Mib

Il titolo, dopo aver ceduto oltre mezzo punto percentuale ieri, continua ad arretrare oggi, scendendo per la terza giornata consecutiva.

Negli ultimi minuti Pirelli viene fotografato a 5,038 euro, con una flessione dell’1,87% e oltre 2 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,15 milioni.

Pirelli: indagine antitrust UE sul settore

Il titolo mostra una evidenza debolezza relativa e indossa la maglia nera nel paniere delle blue chip, complice le cattive notizie riguardanti Pirelli e altri player del settore, finiti nel mirino dell’Unione Europea.

La Commissione europea ha avviato ieri ispezioni senza preavviso presso le sedi dei produttori di pneumatici, tra cui Michelin, Pirelli, Continental e Nokian, per verificare la violazione delle norme antitrust dell’Unione Europea, ipotizzando un coordinamento dei prezzi, anche tramite comunicazioni pubbliche, nel mercato del ricambio per auto, LCV, truck e autobus.

La Commissione sottolinea che “la fase investigativa è solo preliminare e non implica che le società siano colpevoli di comportamenti anticoncorrenziali e che non esiste un termine legale per completare le indagini”.

Pirelli ha commentato la notizia relativa all’indagine UE e tramite un portavoce ha dichiarato: “nel confermare la** correttezza** del proprio operato e di aver sempre agito nel totale rispetto di tutte le norme e i regolamenti, sta garantendo pieno supporto all'Autorità nell'ambito degli accertamenti in corso”.

In una nota diffusa oggi, gli analisti di Equita Sim evidenziano che il mercato del ricambio, oggetto dell’indagine, è la parte più rilevante del business in quanto rappresenta circa il 70% dei volumi del settore auto e l’80% dei truck ed è nettamente più profittevole rispetto al primo equipaggiamento.

È risaputo che da anni tutti i tyre-maker a livello globale sono molto disciplinati in materia di prezzi, che vengono adeguati in funzione dell’andamento del costo delle materie prime e degli altri input cost, per cui secondo Equita SIM è difficile fare assunzioni in merito al rischio di una condanna/multa, ma è prevedibile uno stillicidio di newsflow che durerà parecchi mesi.

Il periodo oggetto dell’indagine non è specificato. In base alla legge, l’eventuale multa può arrivare fino al 10% del fatturato generato nell’AM in Europa che attualmente gli analisti stimano che rappresenti per Pirelli meno del 30% del fatturato totale e per Michelin circa il 20% in quanto il business specialty non è incluso nell’indagine.

In attesa di novità, non cambia la view di Equita SIM, che su Pirelli ribadisce la sua view bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 5,9 euro.