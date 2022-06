Pessima seduta ieri per Pirelli che è stato bersagliato dalle vendite, accusando una delle peggiori performance tra le blue chip.

Pirelli colpito da forti vendite ieri

Dopo aver chiuso la giornata di mercoledì con un calo di quasi un punto percentuale, il titolo ha perso terreno anche ieri, scendendo per la terza sessione di fila.

Pirelli ha terminato le contrattazioni a 3,966 euro, con un affondo del 5,62% e volumi di scambi elevati, visto che sono transitate sul mercato oltre 2,9 milioni di azioni, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,9 milioni.

Il titolo è stato colpito da un violento sell-off in una giornata in cui le vendite si sono accanite in particolare sugli industriali, complici i crescenti timori di una recessione che dagli Stati Uniti potrebbe propagarsi ad altri Paesi.

Pirelli: nuova linea di credito fino a 400 mln di euro

Pirelli intanto ha catalizzato l'attenzione del mercato visto che il gruppo si prepara a sottoscrivere con un selezionato pool di banche internazionali, una linea di credito "sustainability linked" per un ammontare fino a 400 milioni di euro con scadenza a 19 mesi.

Questa linea di credito permette di ottimizzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo e sarà utilizzata per rimborsare parte del debito in scadenza nel 2023, contribuendo al contempo a preservare il margine di liquidità, con le scadenze sul debito coperte fino al primo semestre 2024.

Pirelli: Intesa Sanpaolo conferma il buy

Commentando le ultime notizie, gli analisti di Intesa Sanpaolo proprio ieri hanno diffuso una nota nella quale hanno richiamato l'attenzione sul fatto che la nuova di credito permetterà di ottimizzare ulteriormente la struttura finanziaria di Pirelli.

Confermata la view bullish su Pirelli che per Intesa Sanpaolo merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 6 euro.

Pirelli: le ultime indicazioni da Nokian

A puntare sul titolo è anche Equita SIM che due giorni fa ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un target price a 6,2 euro.

Gli analisti si sono focalizzati su un comunicato diffuso nei giorni scorsi da Nokian, che ha dichiarato che nonostante l’incertezza derivante dalla guerra in Ucraina la domanda di pneumatici è rimasta buona, ed è riuscita a implementare aumenti di prezzo per mitigare l’inflazione dei costi.

Come conseguenza per il 2022, Nokian ha migliorato la previsione di fatturato, indicando ora un calo o al livello dell’anno scorso, rispetto alla stima precedente che parlava di un "calo significativo". Al contempo Nokian ha confermato l’utile operativo in calo significativo anno su anno.

Gli analisti di Equita SIM ritengono si tratti di dichiarazioni rassicuranti sul lato della capacità dei tyre-makers di aumentare i prezzi senza rischiare forti ripercussioni sui volumi di vendita.

Per quanto riguarda la redditività, gli analisti ricordano che Nokian a partire dal secondo semestre dell'anno sarà pesantemente penalizzata, in quanto dal 10 luglio le sanzioni incrociate bloccheranno l’export di pneumatici dalla Russia, dove il gruppo nel 2021 ha prodotto l’80% degli pneumatici venduti.