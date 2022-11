Fuochi d'artificio per Pirelli che sin dalle prime battute ha calamitato l'attenzione del mercato, sfoggiando un rally che è diventato sempre più robusto strada facendo.

Pirelli sfoggia un rally a due cifre

Lasciatasi alle spalle la sessione di ieri con un calo di quasi il 3%, oggi il titolo ha letteralmente sbancato il mercato, conquistando la vetta del Ftse Mib.

A fine giornata Pirelli viene fotografato a 4,058 euro, con un rialzo dell'11% e oltre 8,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, più del triplo della media degli ultimi 30 giorni.

I conti del terzo trimestre

Pirelli sta facendo il pieno di acquisti grazi ai conti del terzo trimestre che hanno mostrato un utile netto in rialzo del 16% a 117 milioni di euro, mentre i ricavi sono aumentati del 30% a 1,84 miliardi.

L'Ebitda adjusted è salito del 20% a 384 milioni di euro e l'Ebit del 23% a 27 milioni.

L'indebitamento finanziario netto è aumentato a 3,39 miliardi di euro, contro i 2,907 miliardi di fine 2021.

Guidance 2022 rivista ancora al rialzo

Per la seconda volta Pirelli ha rivisto al rialzo la guidance per l'intero 2022, prevedendo ora ricavi in crescita del 22% a 6,5 miliardi di euro, contro la stima precedente di 6,2-6,3 miliardi.

L'Ebit margin adjusted è confermato a circa il 15% e il debito netto è visto a circa 2,6 miliardi di euro, mentre il free cash flow è stimato a 480 milioni, contro i 450-470 indicati in precedenza.

Pirelli sotto la lente di Equita SIM

Le indicazioni arrivate da Pirelli sono state accolte con molto favore dal mercato, ma anche dagli analisti, a partire da quelli di Equita SIM che parlano di un terzo trimestre migliore delle stime a tutti i livelli.

Gli analisti hanno deciso di alzare le loro previsioni per il 2022, con un incremento del 4% per l'Ebit adjusted a 975 milioni di euro, lasciando invariate quelle riferite al 2023.

Confermata la view positiva su Pirelli che per Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 5,7 euro.

La view di Intesa Sanpaolo e Kepler Cheuvreux

Lo stesso invito all'acquisto giunge da Kepler Cheuvreux che ha ritoccato il target price da 5 a 5,2 euro.

Il broker ha messo mano alle stime di Pirelli dopo la solida trimestrale che ha battuto le sue attese.

Anche i colleghi di Intesa Sanpaolo apprezzano i conti forti del gruppo, evidenziando che la guidance sui ricavi dell'intero 2022 è stata migliorata grazie a un più forte mix di prezzo.

Non cambia la strategia bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un fair value a 4,8 euro.

Cauta la strategia di Mediobanca e UBS

Più cauta Mediobanca Securities che su Pirelli ha un rating "neutral", con un prezzo obiettivo tagliato da 4,9 a 4,5 euro.

Gli analisti riconoscono che la trimestrale ha battuto le attese e che la guidance è stata migliorata, ma richiamano l'attenzione sul trend dei margini atteso in calo nel 2023.

Infine, la view prudente di Mediobanca è condivisa anche UBS che copre il titolo con una raccomandazione "neutral" e un traget price a 3,6 euro.

Anche la banca elvetica definisce solidi i conti di Pirelli, con un mix di prezzo migliore delle aspettative.