Ancora una seduta in rialzo per Poste Italiane che si spinge ancora in avanti, vantando una performance migliore di quella del Ftse Mib.

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un progresso di oltre mezzo punto percentuale, riesce a fare ancora meglio oggi.

Negli ultimi minuti Poste Italiane si presenta a 8,488 euro, con un rialzo dell'1% e oltre 450mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,76 milioni.

Poste Italiane pronta al lancio dell'offerta di luce e gas

Il titolo si spinge in avanti sulla scia di alcune indiscrezioni relative all'offerta di luce e gas.

Secondo Milano Finanza, Poste Italiane, dopo avere lanciato recentemente il prodotto luce e gas per i propri dipendenti con la formula "Energia 160", che prevede uno sconto di 160 euro per il primo anno di adesione all’offerta, dovrebbe partire a breve con una campagna pubblicitaria su larga scala per allargare l’offerta a tutto il mercato.

A livello di pricing Poste Italiane punterebbe ad una offerta flat, secondo il Corriere della Sera per 2 anni, poi soggetta ad eventuali revisioni, saldabile attraverso le proprie carte prepagate.

Poste Italiane: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che la notizia è in linea con il business plan di Poste Italiane aggiornato a marzo 2022.

Secondo il piano, si prevede di raggiungere nel settore "Energy" 600mila clienti nel 2023, 1,1 milioni nel 2024 e 1,5 milioni nel 2025, con un breakeven a livello di Ebit nel 2024, a causa dei costi di start-up, ricordando che sono stati già investiti 16 milioni nel 2021 e 6 milioni nella prima metà del 2022, ed un Ebit positivo al 2025.

A detta di Equita SIM si tratta di numeri ragionevoli se si considera la base clienti di 35 milioni.

Non cambia intanto la view positiva su Poste Italiane che per la SIM milanese merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 12,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 47% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.