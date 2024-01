Poste Italiane punta a investire in NetCo?

Poste Italiane viaggia in calo, per nulla sostenuto dalle indicazioni di stampa relative all’interesse per un investimento in NetCo.

La seduta odierna prosegue in calo per Poste Italiane che si muove in linea con il Ftse Mib.

Il titolo, archiviata la sessione di ieri con un rialzo dello 0,29%, oggi ha anche tentato di allungare il passo, avviando però subito un movimento a passo di gambero.

Poste Italiane in calo

Mentre scriviamo, Poste Italiane passa di mano a 10,24 euro, con una flessione dello 0,49% e oltre 900mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,9 milioni.

Poste Italiane interessate a investire in NetCo?

Il titolo non trova particolare sostegno nelle indicazioni di stampa, riportate in particolare dal Corriere della Sera, secondo cui Poste Italiane avrebbe inviato una manifestazione di interesse a F2i per sottoscrivere una quota del fondo destinato a rilevare circa il 10% di Netco, la società in cui verrà scorporata la rete di Telecom Italia.

L’investimento dovrebbe essere realizzato dalla controllata Poste Vita. L’entità dell’esborso non sarebbe stata ancora definita, ma potrebbe superare i cento milioni di euro, facendo di Poste Italiane uno dei principali sottoscrittori del fondo Rete Digitale promosso da F2i, che mira a raccogliere fino a un miliardo di euro per affiancarsi al fondo americano Kkr, al governo, che tramite Cdp e Tesoro controlla il 65% di Poste Italiane, e all’Abu Dhabi Investment Authority.

Il fondo Rete Digitale di F2i ha una durata decennale, un obiettivo di rendimento del 15%.

Il MEF, che avrà fino al 20% di Netco, sta cercando di raccogliere adesioni da parte di attori finanziari italiani anche per controbilanciare il peso agli investitori internazionali che sotto la regia di Kkr avranno tra il 65 e il 70% del capitale di NetCo.

Sinora F2i avrebbe ottenuto impegni preliminari per circa 700 milioni di euro. Il contributo complessivo delle fondazioni bancarie dovrebbe aggirarsi fra i 250 e i 300 milioni di euro, mentre quello delle casse previdenziali dovrebbe aggirarsi attorno ai 400 milioni di euro.

Poste Italiane: il giudizio di Equita SIM

Equita SIM ribadisce la sua strategia bullish su Poste Italiane, confermando la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 12 euro.

Poste Italiane: per Mediobanca è outperform

A scommettere sul titolo è anche Mediobanca Research, che oggi ha reiterato il rating “outperform”, dopo che la stampa ha riferito che Poste Italiane sarebbe pronta a investire 100 milioni di euro per la rete di Telecom Italia mediante Poste Vita in partnership con F2i.