Poste Italiane avanza con spinta UBS e news dalla politica

Poste Italiane in rialzo per la seconda seduta di fila, sostenuto dalla promozione di una banca d’affari e dalle decisioni di Camera e Senato.

In una giornata in cui il Ftse Mib fatica ad allontanarsi dalla parità, spicca ancora di più la buona performance di Poste Italia, che guadagna terreno per la seconda sessione consecutiva.

Poste Italiane sale ancora

Il titolo, dopo essersi lasciato alle spalle la seduta di ieri con un progresso di un punto e mezzo percentuale, oggi sembra proporre un copione simile.

Mentre scriviamo, Poste Italiane è fotografato a 11,695 euro, con un vantaggio dell’1,43% e oltre 1,9 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,4 milioni.

Poste Italiane: ok Camera e Senato a vendita quota MEF

Poste Italiane guadagna terreno dopo che dalle commissioni parlamentari di Camera e Senato è arrivato il disco verde per proseguire la privatizzazione del gruppo, con la cessione di una seconda tranche delle quote possedute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Due principalmente le raccomandazioni espresse unitamente al via libera: una riguarda l’invito a coinvolgere gli investitori retail e dipendenti nell’operazione e l’altra la tutela dell’occupazione, con l’obiettivo quindi di salvaguardare i lavoratori.

Dopo il via libera di Camera e Senato, il DPCM dovrà ritornare ora in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.

Quest’ultima secondo gli analisti di Intermonte dovrebbe avvenire in tempi brevi, anche in ragione di quanto dichiarato la scorsa settimana dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti: “Alla luce dell’aggiornamento delle previsioni che sarà operato a breve con la pubblicazione del Def, valuteremo l’opportunità di modificare la tempistica prevista per conseguire un profilo del rapporto debito/Pil coerente con gli impegni programmatici già prestabiliti”.

A detta degli esperti di Intermonte, la cessione della quota posseduta dal MEF avrebbe l’effetto di aumentare il flottante nel lungo termine, con ricadute positive per il titolo Poste Italiane.

Poste Italiane promosso da UBS

Intanto, a dare man forte oggi agli acquisti su Poste Italiane sono anche le buone notizie arrivate da UBS.

Gli analisti della banca elvetica hanno deciso di riservare una promozione al titolo, con un cambio di strategia da “neutral” a “buy” e un prezzo obiettivo incrementato da 12,2 a 14,2 euro.

UBS parla di una valutazione interessante, richiamando al contempo l’attenzione sulla migliore distribuzione di capitale e sulle migliori prospettive degli utili.

Gil esperti della banca svizzera hanno messo mano alle stime di eps, alzandole del 5%-16% per il periodo 2024-2028.