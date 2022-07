In una giornata in cui Piazza affari allunga ancora il passo, con il Ftse Mib in ascesa di oltre mezzo punto percentuale a un passo da quota 21.700 punti, spicca ancora più il movimento in controtendenza di Poste Italiane.

Poste Italiane in netto calo

Il titolo, reduce da due sessioni positive in salita, dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di oltre due punti percentuali, oggi ha imboccato da subito la via delle vendite.

Negli ultimi minuti Poste Italiane viene fotografato a 8,52 euro, con una flessione del 3,47% e oltre 2,4 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,65 milioni.

Poste Italiane bocciato da UBS

Il titolo non beneficia in alcun modo degli spunti positivi del Ftse Mib e scivola in fondo al paniere delle blue chip, complice le cattive notizie arrivate da una banca d'affari.

Poste Italiane è stato bocciato da UBS, i cui analisti hanno deciso di cambiare strategia, modificando il rating da "buy" a "neutral", con un prezzo obiettivo ridotto a 13 a 8,7 euro, poco superiore alle attuali valutazioni a Piazza Affari.

Poste Italiane: ecco perchè gli analisti sono più cauti ora

Oltre un mese fa la banca elvetica aveva ribadito la sua view bullish su Poste Italiane, sulla scia della trimestrale migliore delle attese diffusa dal gruppo, grazie a una performance migliore del previsto dei ricavi.

Ora però gli analisti diventano più cauti, spiegando che il rischio sovrano e la stagflazione pesano sul prezzo del titolo.

UBS ora è più prudente sulle prospettive relative ai ricavi di Poste Italiane, alla luce del difficile contesto macro.