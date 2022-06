La seduta odierna prosegue all'insegna di un cauto rialzo per Poste Italiane che prova a risalire la china, dopo la pausa di ieri, quando ha ceduto circa tre quarti di punto, prestando il fianco ad alcune prese di profitto dopo quattro giornate consecutive in salita.

Poste Italiane in recupero dopo il calo di ieri

Il titolo oggi si muove sostanzialmente in linea con il Ftse Mib, presentandosi negli ultimi minuti a 10,105 euro, con un lieve rialzo dello 0,3% e oltre 550mila azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Poste Italiane: al via l'offerta luce e gas

Poste Italiane finisce sotto la lente sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa, riportate in particolare dal Messaggero.

Secondo il quotidiano, il gruppo guidato da Del Fante partirà da questo mese con il lancio dell’offerta sul mercato dell’energia, luce e gas.

La decisione è in linea con il business plan presentato al mercato ad inizio 2021 ed aggiornato a fine marzo 2022, e Poste Italiane ha già investito oltre 16 milioni di euro in costi di start up nel 2021. L’obiettivo è quello di collocarsi entro il 2024 tra i primi cinque operatori del settore in Italia.

Poste Italiane, che ha 35 milioni di clienti, punta ad ottenere 600mila clienti attivi nel settore energia nel 2023, 1,1 milioni nel 2024 e 1,5 milioni nel 2025.

È previsto un pareggio operativo nel 2024 e un risultato operativo positivo a partire dal 2025.

Poste Italiane: le tappe dell'offerta luce e gas

Equita SIM ricorda che già nel mese di aprile è stata avviata una minisperimentazione con un gruppo pilota di dipendenti.

Da questo mese l’offerta sperimentale verrà allargata a tutti i 120mila dipendenti del gruppo e alle loro famiglie, poi scatterà l’offerta commerciale per tutti.

In attesa di novità gli analisti di Equita SIM non cambiano idea su Poste Italiane, ribadendo la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 13 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 28% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.