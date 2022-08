Anche la seduta odierna prosegue in rialzo per Poste Italiane che guadagna terreno per la seconda giornata di fila.

Il titolo, dopo essersi lasciato alle spalle la giornata di ieri con un progresso di quasi due punti e mezzo percentuali, reagendo in seguito a tre ribassi di fila, si spinge ancora in avanti oggi.

Poste Italiane sale ancora sul Ftse Mib

A dispetto dell'andamento negativo del Ftse Mib, Poste Italiane oggi sale e si presenta negli ultimi minuti a 8,036 euro, con un rialzo dell'1,13% e oltre 2,3 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,5 milioni.

Poste Italiane: a breve notifica digitale degli atti della PA

Poste Italiane finisce sotto i riflettori sulla scia di alcune indicazioni di stampa, riportate in particolare da Milano Finanza, secondo cui PagoPa avrebbe affidato a Poste Italiane la realizzazione della piattaforma tecnologica che consentirà a breve la notifica digitale degli atti della Pubblica Amministrazione, come le multe e gli atti giudiziari.

Il progetto prevede benefici sia per la Pubblica Amministrazione sia per i cittadini.

Poste Italiane: benefici per cittadini e pubblica amministrazione

In primo luogo il costo della notifica degli atti della Pubblica Amministrazione che oggi è di 11 euro per ogni "busta verde" ed è a carico del destinatario, passerebbe con la nuova piattaforma a 2 euro.

Inoltre, secondo i calcoli di Agenzia delle Entrate, oltre al risparmio per le minori spese vive di notifica pari a circa 50 milioni di euro, ci sarebbero altri circa 55 milioni derivanti dall’abbattimento del contenzioso che può sorgere con la notifica degli atti con la raccomandata cartacea, mentre con la notifica digitale c’è la certezza dell’avvenuto adempimento tramite la consegna.

Poste Italiane: dove saranno consegnati multe e atti giudiziari

Il nuovo sistema prevede la consegna al domicilio digitale del cittadino che corrisponde a un servizio di posta elettronica certificata (Pec).

In alternativa si può utilizzare un servizio elettronico di recapito certificato qualificato valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, che può essere creato sulla stessa piattaforma, con Spid o Cie, sul portale dell’Anagrafe unica (Anpr) oppure all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.

Poste Italiane: la view di Equita SIM

Secondo Equita SIM, l'evoluzione digitale delle multe e degli atti giudiziari, che impatta necessariamente su Poste Italiane per il conseguente calo delle raccomandate cartecee, che si aggiunge agli effetti negativi della già avvenuta apertura del mercato delle notifiche a favore di operatori alternativi, offre al tempo stesso quindi anche una nuova occasione di business.

Gli analisti segnalano che i dettagli economici della convenzione sono in negoziazione fra le parti e dovrebbero essere definitivi a breve.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Poste Italiane, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 12,5 euro.