Poste Italiane: rinnovo contratto, cosa chiedono i sindacati

I sindacati si apprestano a inviare a Poste Italiane delle richieste per il rinnovo del contratto di lavoro.

Un altro segno meno per Poste Italiane che anche oggi ha perso terreno, chiudendo in rosso per la terza giornata consecutiva.

Poste Italiane in calo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver ceduto oltre mezzo punto percentuale ieri, ha mostrato un ribasso ancora più ampio oggi.

A fine seduta, Poste Italiane si è fermato a 10,095 euro, con un calo dell’1,08% e oltre 1,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,9 milioni.

Poste Italiane: le richieste dei sindacati per il contratto di lavoro

Il Sole 24 Ore ha pubblicato oggi le richieste che i sindacati si apprestano ad inviare a Poste Italiane per il rinnovo del contratto di lavoro, che è andato in scadenza a fine 2023.

In particolare, i sindacati vorrebbero ottenere un aumento del salario mensile di 260 euro per il livello medio di riferimento nel triennio 2024-2026, la riduzione dell’orario di lavoro, una cabina di regia nazionale sull’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale, nuove vie di partecipazione dei lavoratori e il miglioramento del welfare.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che le richieste dei sindacati siano coerenti con un risultato, post negoziazioni, di un aumento percentuale del monte salari di Poste Italiane su base annua a una singola cifra bassa.

Gli esperti segnalano anche che i sindacati si dicono contrari alla privatizzazione di Poste Italiane, anche se a loro avviso una eventuale riduzione della quota del MEF non dovrebbe cambiare in modo significativo la governance.

In attesa di novità, non cambia la view di Equita SIM, che su Poste Italiane ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 12 euro.