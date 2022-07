Un finale di settimana all'insegna del recupero per Poste Italiane che dopo due sedute in netto calo è riuscito a risalire la china ieri.

Poste Italiane rimbalza dopo due cali di fila

Dopo essersi lasciato alle spalle la giornata di giovedì con un crollo di oltre cinque punti percentuali, ieri il titolo si è fermato a 8,158 euro, con un progresso del 2,54% e oltre 2,5 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 2,7 milioni.

Poste Italiane: il 28 luglio i conti. La preview di Equita SIM

Anche Poste Italiane sarà chiamato all'appuntamento con i conti prima di fine mese e la data da cerchiare sul calendario è quella del 28 luglio, giorno in cui saranno svelati i numeri del secondo trimestre.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano una dinamica poco brillante dei ricavi, con un andamento flat ex capital gains per 2 motivi.

Il primo è un ulteriore calo del business parcel, in flessione del 6% anno su anno nel secondo trimestre, dopo la flessione del 10% registrata nei primi tre mesi dell'anno.

Il calo del business parcel è stato causato dallo switch dei consumi da online ad in-store e dall’effetto inflazione su alimentari e bollette che riduce il reddito disponibile per gli acquisti discrezionali via parcel.

La dinamica poco brillant dei ricavi, secondo Equita SIM è da ricondurre anche al calo del business della raccolta postale per maggiori deflussi netti, per compensare la riduzione del reddito disponibile dall’effetto inflazione e per la parziale restituzione delle upfront fees a Cassa Depositi e Prestiti.

Post Italiane: attesa dinamica positiva del net interest income

Al tempo stesso gli analisti di Equita SIM si aspettano una dinamica positiva del margine di interesse ed una gestione proattiva dei costi del personale, in particolare in M&P, con un calo a una singola cifra media.

Questo grazie ad una accelerazione dei pre-pensionamenti e una riduzione dei nuovi ingressi che, insieme a 130 milioni di euro di capital gains, dovrebbero portare l’Ebit poco sopra i 600 milioni di euro.

Nel dettaglio, la SIM milanese vede per il secondo trimestre di Poste Italiane un utile netto in rialzo del 32% a 430 milioni di euro, ricavi in progresso del 4% a 2,875 miliardi di euro e un Ebit in ascesa del 40% a 601 milioni di euro.

Poste Italiane: le attese di Equita per l'intero 2022

Per l'intero esercizio 2022, gli analisti di Equita SIM si aspettano una leggera riduzione della guidance di vendite, attualmente previste a 11,7 miliardi di euro, per l’andamento poco brillante del business parcel, stimato ora flat rispetto alla guidance di un rialzo a una singola cifra alta, e del risparmio postale, vicino al minimo garantito CdP, mantenendo però quella su Ebit, pari a 2 miliardi di euro, grazie alle azioni sui costi e ai benefici attesi dall’aumento tassi sul book bancoposta.

Gli analisti portano variazioni minime alle stime di gruppo, seppur con cambi di mix significativo, riducendo in modo significativo i CG dal 2023 e azzerandoli dal 2024, compensati da maggiore margine di interesse e azioni sui costi.

Poste Italiane: Equita SIM dice buy, ma taglia il target

Equita SIM conferma la sua view positiva su Poste Italiane, con una raccomandazione "buy", con il titolo che tratta a 7 volte il rapporto prezzo-utili 2023 e uno yield dell'8%.

Da evidenziare anche che Poste Italiane ha un business model senza esposizione al rischio di credito corporate.

Il prezzo obiettivo è stato rivisto al ribasso dl 4% a 12,5 euro per effetto tassi e associates.