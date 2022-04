La seduta di ieri ha ripresentato tutti i mercati regolarmente aperti, dopo la confusione del giorno di Pasquetta, durante il quale i mercati europei sono stati chiusi, mentre quelli americani hanno lavorato, ma senza guizzi.

Ieri la riapertura europea è stata sofferta, forse a causa dell’indolenza americana del giorno precedente o forse per la paura dell’escalation militare in Ucraina, dato che le truppe russe hanno iniziato la cosiddetta “fase 2” della loro “Operazione Militare Speciale”, cioè l’attacco in grande scala per conquistare (loro dicono “liberare”) tutto il Donbass ed espugnare, dopo molte settimane di assedio, la città martire di Mariupol, per sottrarre all’Ucraina lo sbocco sul mar d’Azov.

La battaglia si fa sempre più cruenta e le speranze di un cessate il fuoco sono per il momento riposte in un cassetto, chiuso a chiave dalla convinzione di vittoria di entrambi gli eserciti.

Così i mercati azionari europei hanno passato la mattinata in calo verso i supporti di area 3.800 dell’indice Eurostoxx50, in attesa di capire se anche in USA l’intensificazione della guerra avrebbe tarpato le ali agli indici americani. Intanto, a spargere sale sulle ferite, è arrivata anche la revisione delle stime di crescita mondiale da parte dell’autorevole Fondo Monetario Internazionale, che ha tagliato la stima del PIL mondiale di quasi un punto percentuale per colpa della guerra d’Ucraina e delle sue conseguenze economiche. Però, se la riduzione del tasso di crescita del PIL globale è stata di -0,8% (3,6%, dal 4,4% stimato a gennaio), quella relativa all’Eurozona è stata superiore, -1,1% (dal 3,9% di gennaio a solo il 2,8%). La mazzata sull’Eurozona vede penalizzati soprattutto Germania (taglio delle stime da 3,8% a 2,1%) ed Italia (da 3,8% a 2,3%) per colpa della loro maggior dipendenza energetica dalla Russia, che dovrebbe invece accusare una recessione, con perdita di PIL da -8,5%, rispetto ad una crescita stimata a gennaio in +2,8%. Inevitabile il tracollo dell’Ucraina, epicentro della guerra, che dovrebbe avere una recessione mostruosa da -35%.

Sono dati che non inducono certo all’ottimismo.

Ma quelli relativi agli USA sono stati assai meno foschi, a riprova del fatto che l’economia americana non ha molto da perdere da questa guerra, che sta fomentando per abbattere Putin.

Per gli USA il calo delle stime sul PIL è di solo 0,3%, e la crescita viene ridotta al 3,7% dal precedente 4%.

Se poi aggiungiamo il consueto effetto trimestrali, che in questi giorni vede parecchie imprese quotate presentare conti tutto sommato migliori delle attese degli analisti, ecco che si spiega il motivo del comportamento degli indici americani, che hanno iniziato la seduta subito in forte rimbalzo, abbandonando i supporti di area 4.400 dell’indice SP500 per dirigersi verso l’area di resistenza di 4.470, bordo superiore del trading range occupato nelle precedenti 5 sedute.

Il forte rimbalzo americano ha consentito agli indici europei solo di limitare i danni e risollevarsi dai minimi del mattino. Così Eurostoxx50 ha chiuso con un saldo di -0,47%.

Finita la seduta europea, Wall Street ha preso un po’ di fiato, ma nell’ultima ora e mezza di contrattazioni ha messo a segno un’altra spinta fino a raggiungere, sull’indice SP500, la resistenza di 4.470, e chiudere la seduta leggermente al di sotto, ma con un saldo invidiabile (+1,61% per SP500 e +2,15% per il tecnologico Nasdaq100).

Il rimbalzo potente di Wall Street accresce le probabilità che i minimi realizzati intorno a Pasqua siano un fondo da cui proiettarsi verso i massimi storici. I supporti sono stati lavorati e stressati a dovere, ma hanno tenuto.

Però non basta tenere i supporti per invertire la tendenza. Occorre anche abbattere le resistenze, altrimenti non si esce dal trading range.

Perciò quota 4.470 di SP500 non può essere solo accarezzata, ma bisogna che sia sfondata con decisione. Oltre 4.470 ci sono però altri 3 ostacoli da superare (4.520, 4.590 e 4.637).

Ieri è stato fatto il primo passo nella direzione giusta, ma guai a pensare di essere fuori dal bosco. La strada è ancora lunga e piena di insidie. E queste insidie per l’Europa stanno in Ucraina, mentre per gli USA stanno alla FED.