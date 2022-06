Prysmian ieri è salito in controtendenza sul Ftse Mib dopo la corsa di venerdì, alimentata dalle ultime novità annunciate dalla società.

Anche la seduta di ieri si è conclusa in positivo per Prysmian che ha esteso il rally di venerdì scorso.

Il titolo prima del week-end ha messo a segno un rialzo di oltre quattro punti percentuali, reagendo dopo quattro sessioni consecutive in calo.

Prysmian estende il rally di venerdì

Prysmian ieri si è fermato a 27,59 euro, con un rialzo dell'1,03% e oltre 550mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 650mila.

Il titolo ieri ha guadagnato ancora terreno e ha messo a segno la terza migliore performance nel paniere delle blue chips, salendo in controtendenza rispetto al Ftse Mib. Prysmian si è spinto ancora in avanti sulla scia delle novità annunciate venerdì scorso.

Prysmian: nuova commessa a 700 mln di euro

La società ha reso noto di essersi aggiudicata una commessa del valore di circa 700 milioni di euro dal gestore dei sistemi di trasmissione tedesco TenneT per la realizzazione del secondo sistema da 2 GW per prolungare l’interconnessione SuedOstLink con 546 km di cavo interrato ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 525 kV.

Prysmian si era già aggiudicata in Germania la realizzazione delle interconnessioni HVDC SuedOstLink, SuedLink e A-Nord per oltre 1,5 miliardi di euro, attualmente in fase di esecuzione.

SuedOstLink comprende due progetti, V5 e V5a, entrambi da 2 GW, che insieme forniranno alla Germania meridionale/Baviera una potenza di 4 GW.

I primi 20 km dei circa 550 km di cavi per il tratto lungo circa 270km del SuedOstLink (V5) erano stati completati e consegnati all’inizio del 2022.

La consegna dei cavi per il V5a è prevista a partire dal 2025, il progetto V5a diverrà operativo nel 2030, segnalando che il prolungamento V5a corre parallelamente al corridoio SuedOstLink V5.

Prysmian: Equita SIM commenta la nuova commessa

Gli analisti di Equita SIM parlano di una notizia positiva: il contratto vale il 25% della raccolta ordini da loro attesa per il 2022 e andrà ad arricchire ulteriormente il crescente portafoglio ordini.

Quest'ultimo alla fine del primo trimestre del 2022 era pari a 4,2 milioni di euro o 9,2 miliardi di euro su base pro-forma includendo le commesse per le quali si è in attesa della Notice to Proceed, aumentando la visibilità del business Projects, pari al 25% dell’adjusted EBITDA di gruppo, che nelle stime di Equita SIM punta a ricavi 2023 di 2,1 miliardi di euro, contro gli 1,59 miliardi del 2021, e EBITDA di 297mn, dai 210 milioni dello scorso anno.

Equita SIM evidenzia che Prysmian tratta a 15,3-13,3 volte il rapporto prezzo-utili adjusted 2022-2023, con un free cash flow yield 2022 del 5%, che sale al 5,6% nel 2023.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Prysmian ribadisce la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 34 euro.