Prysmian ha guadagnato terreno per la terza seduta di fila, dopo che il gruppo ha acquisito due nuove commesse del valore di circa 250 milioni di euro.

Anche la seduta di ieri si è conclusa in positivo per Prysmian che ha guadagnato terreno per la terza giornata consecutiva.

Prysmian corre e sale per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver avviato la settimana con un progresso di quasi due punti percentuali, è riuscito è fare ancora meglio ieri.

Prysmian ha terminato gli scambi a 27,5 euro, con un rally del 3,42% e oltre 500mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 630mila.

Il titolo ha guadagnato terreno anche ieri sulla scia delle novità annunciate proprio nella prima seduta della settimana.

Prysmian si aggiudica due commesse del valore di circa 250 mln

Prysmian ha reso noto di essersi aggiudicata due commesse del valore di circa 250 milioni di euro da Red Eléctrica per lo sviluppo di due progetti.

Nel dettaglio si tratta di un’interconnessione sottomarina per la trasmissione di energia tra le isole di Tenerife e La Gomera, e di un’interconnessione sottomarina tra l’entroterra spagnolo e Ceuta, città spagnola sulla costa settentrionale africana.

I due sistemi comprendono 90 km di tratta sottomarina e circa 11 km di cavi terrestri relativi al doppio collegamento tra l’entroterra spagnolo e Ceuta.

I cavi sottomarini saranno prodotti negli stabilimenti di Nordenham, in Germania, e di Pikkala, in Finlandia. I cavi terrestri saranno invece realizzati dallo stabilimento locale del Gruppo a Vilanova, in Spagna.

Le operazioni in mare saranno eseguite con una delle navi posacavi di Prysmian, la Giulio Verne. Il collaudo di entrambi i sistemi in cavo è previsto per il 2025.

Prysmian: Equita parla di una notizia positiva

Gli analisti di Equita SIM parlano di una notizia positiva: il contratto vale l’8% della raccolta ordini da loro attesa per il 2022 e andrà ad arricchire ulteriormente il crescente portafoglio ordini.

Quest'ultimo alla fine del primo trimestre del 2022 era pari a 4,2 miliardi di euro o 9,2 miliardi su base pro-forma, includendo le commesse per le quali si è in attesa della Notice to Proceed.

Il contratto aumenta la visibilità del business Projects che rappresentata il 25% dell’adjusted EBITDA di gruppo, che nelle stime di Equita SIM punta a ricavi 2023 di 2,1 miliardi di euro da 1,59 miliardi del 2021, e un EBITDA di 278 milioni di euro, contro i 210 milioni del 2021.

Equita SIM evidenzia che il titolo tratta a un multiplo adjusted 2022-2023 pari a 13,7-13,2 volte, con un free cash flow yield 2022 del 5,7%, che sale al 6% nel 2023.

Nessuna modifica intanto alla view della SIM milanese che su Prysmian mantiene una raccomandazione "neutral", con un prezzo obiettivo a 31,5 euro.

Prysmian al vaglio di Mediobanca Securities

Bullish invece la strategia di Mediobanca Securities che proprio ieri ha ribadito il rating "outperform", con un target price a 35,8 euro.

Commentando le due commesse aggiudicate da Prysmian, gli analisti evidenziano che il momentum positivo degli ordini continua per il business degli energy projects, con la società che sta consolidando la sua quota di mercato in Europa.

In generale, secondo gl analisti il mix di attività di Prysmian può far bene anche in un contesto macro più complesso.