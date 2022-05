Prysmian è salito per la quarta seduta di fila: focus su una virtual call di Equita SIM con il management. Quali novità?

Cala il sipario su un'altra seduta positiva per Prysmian che anche oggi si è spinto in avanti, salendo per la quarta giornata consecutiva.

Prysmian sale ancora sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un progresso di oltre due punti percentuali, oggi ha allungato ancora il passo, mostrando più forza del Ftse Mib.

Prysmian ha terminato le contrattazioni a 30,89 euro, appena sotto i massimi intraday, con un vantaggio dell'1,61% e quasi 600mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 700mila.

Prysmian: focus su virtual call con il management

Il titolo oggi ha catalizzato ancora l'attenzione degli acquirenti ed è finito sotto la lente di Equita SIM, i cui analisti hanno riportato il loro feedback da una virtual call con il management di Prysmian.

Come emerso in occasione dei risultati del primo trimestre di quest'anno, la guidance 2022 è vista nella parte alta del range di EBITDA adjusted, pari a 1,01-1,08 miliardi di euro, contro la stima di Equita SIM pari a 1,085 miliardi, ma il management è molto fiducioso in un upgrade della guidance a luglio.

Confermata invece la guidance di free cash flow 2022 a 400 milioni di euro, +/-15%, dove si registrano pressioni su due aspetti: prezzi materie prime e necessità di gestire il magazzino in modo da far fronte alle difficoltà riscontrate nella supply chain.

Prysmian: business energy

Quanto al business Energy, che rappresenta il 54% dell’EBITDA, si stanno registrando trend molto solidi su diversi segmenti e geografie, con particolare riferimento a Nord America, Europa e Australia.

Le uniche difficoltà, ma che hanno un peso molto limitato, sono riscontrate sul mercato cinese (business Elevator) dovute alle parziali chiusure e nell’Automotive per carenze chip.

Prysmian: divisione Projects

Per la divisione Projects, che pesa per il 22% dell'EBITDA, è stata confermata l’attesa di una crescita dell’EBITDA adjusted 2022 rispetto al 2021 di +30/+40 milioni di euro, dopo i più 3 milioni del primo trimestre 2022.

L’EBITDA margin per quest'anno potrebbe essere di -100 punti base anno su anno, mentre i volumi sono attesi in significativa crescita.

Sulle materie prime non metalli, la società sta negoziando con i clienti per farsi riconoscere i maggiori costi, su progetti già in esecuzione, mentre i progetti degli ultimi 6 mesi sono già adeguati.

Si tratta di una negoziazione complessa, ma c’è disponibilità in generale da parte dei clienti.

La pipeline di nuovi progetti è importante e prosegue una robusta attività di tendering sia lato interconnessioni che offshore wind farm, strategici per la transizione energetica.

In un orizzonte di medio-termine, i progetti potrebbero raggiungere oltre i 400 milioni di euro di EBITDA.

Prysmian: focus sul Telecom

Per il business Telecom, che pesa per il 23% dell'Ebitda, il trend dei volumi resta molto solido guidato dal Nord America: importante sarà la partnership siglata in Australia con Telstra.

Il management di Prysmian vede una crescita guidata da un aumento della domanda per data center, smart cell e tecnologie anche oltre il 5G.

Prysmian: il commento di Equita SIM

Secondo Equita SIM i messaggi emersi sono costruttivi, in particolare sul forte momentum che sta registrando il mercato Energy.

Non cambia intanto la view su Prysmian che per la SIM milanese merita una raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 34 euro.