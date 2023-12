Prysmian raccoglie consensi dopo ultime news

Prysmian ha annunciato l'avvenuta messa in servizio del sistema in cavo inter-array per il parco eolico offshore Fécamp.

Chiusura debole oggi anche per Prysmian che, in linea con l’andamento del Ftse Mib, ha terminato gli scambi al di sotto della parità.

Prysmian in calo dopo tre rialzi di fila

Il titolo, reduce da tre sessioni consecutive in positivo, dopo aver archiviato quella di ieri con un progresso di quasi un punto percentuale, oggi si è mostrato cauto.

A fine giornata Prysmian si è presentato a 41,13 euro, con un ribasso dello 0,27% e oltre 300mila azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 900mila.

Prysmian completa progetto cavi per parco eolico in Francia

Prysmian ha annunciato questa mattina l'avvenuta messa in servizio del sistema in cavo inter-array per il parco eolico offshore Fécamp, situato nel Canale della Manica, a circa 24 km al largo della costa francese, in Normandia (Senna).

Il parco eolico offshore Fécamp è composto da 71 WTG, con una capacità totale di quasi 500 MW, che generano elettricità pulita equivalente al fabbisogno energetico di oltre 770.000 persone.

Prysmian: la view di Mediobanca e di Bca Akros

Sulla scia delle novità annunciate dalla società, gli analisti di Mediobanca Research oggi hanno reiterato la loro view bullish su Prysmian, con una raccomandazione “outperform”.

Positivo anche il giudizio di Banca Akros, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price a 42 euro.

Con riferimento al collaudo del sistema in cavo inter-array per il parco eolico offshore Fècamp, gli analisti parlano di una notizia positiva, ma già scontata dalle attuali quotazioni di Prysmian.