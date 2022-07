La seduta di ieri si è conclusa in maniera sostanzialmente speculare a quella della vigilia per Prysmian che ha recuperato terreno dopo il calo accusato martedì.

Prysmian in recupero dopo il calo di martedì

Il titolo infatti ha ceduto un punto e mezzo percentuale, ma ieri ha risalito la china e si è fermato a 25,91 euro, con un rialzo dell'1,25% e quasi 800mila azioni passate di mano, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 650mila.

Prysmian si è mosso sostanzialmente in linea con il Ftse Mib ed è finito sotto i riflettori in questi giorni sulla scia delle ultime novità dal fronte societario.

Sun Cable a caccia di fondi per cavo sottomarino più lungo del mondo

L'azienda australiana Sun Cable ha ingaggiato le banche d’investimento Macquarie e Moelis per raccogliere oltre 30 miliardi di dollari australiani, pari a circa 20,6 miliardi di dollari statunitensi.

La raccolta sarà da realizzare nei prossimi 18 mesi per finanziare un gigantesco parco solare e il cavo elettrico sottomarino più lungo del mondo.

Sarà la prima volta che un mega-progetto australiano di energia rinnovabile del valore di decine di miliardi di dollari si rivolge ai mercati dei capitali e metterà alla prova la tesi sostenuta da molti, tra cui il Primo Ministro Anthony Albanese, secondo cui l’Australia può diventare un importante esportatore di energia pulita.

Sun Cable prevede di costruire circa 20GW di capacità solare e 40GW di batterie di stoccaggio nel nord dell’Australia e un cavo sottomarino di 4.200 km fino a Singapore.

La fattibilità del progetto dipende dalla concessione di una licenza da parte dell’Autorità per il mercato dell’energia di Singapore, che ha indetto una gara d’appalto per i produttori di energia pulita, per fornire 4GW di alimentazione continua e affidabile alla città stato entro il 2035.

Prysmian: per Equita è interessata a partecipare alla gara

Gli analisti di Equita SIM ritengono che le dimensioni del progetto per la parte cavi sia significativo, e stimano che possa superare il valore complessivo di 5 miliardi di dollari. Interessante, inoltre, che si tratti di un progetto legato alle solar farm.

Gli esperti della SIM milanese ritengono che Prysmian sia interessata a partecipare alla gara, e non escludono che possa essere necessaria la costruzione di un nuovo impianto.

Quest'ultimo avrebbe l’obiettivo non solo di supportare il progetto, ma anche lo sviluppo di un nuovo mercato come quello australiano.

Equita SIM evidenzia che la notizia sottolinea la forte potenzialità del business Energy Projects, che rappresenta il 25% dell’adjusted EBITDA di Prysmian.

Non cambia la view degli analisti della SIM milanese che sul titolo ribadiscono la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 34 euro.