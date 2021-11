Al pari di quanto accaduto per il Ftse Mib e molte altre blue chips, anche Prysmian oggi ha perso terreno dopo il rimbalzo della vigilia.

Prysmian annulla il rialzo della vigilia

Il titolo, dopo aver recuperato un punto percentuale in avvio di settimana, oggi è tornato indietro e si è presentato al close a 32,79 euro, con un ribasso dell'1,5% e volumi di scambio elevati, visto che a fine giornata sono transitate sul mercato oltre 2,1 milioni di azioni, il triplo della media giornaliera pari a circa 700mila.

Prysmian: aggiudicato contratto quadro con Terna

Prysmian ha reso noto di essersi aggiudicato un contratto quadro del valore di circa 1,71 miliardi di euro, assegnato da Terna Rete Italia, societa' controllata al 100% da Terna, il gestore italiano dei sistemi di trasmissione.

Il contratto quadro include il progetto Tyrrhenian Link che prevede la progettazione, la fornitura, l'installazione sottomarina e terrestre e il collaudo di oltre 1.500 km totali di cavi sottomarini per agevolare gli scambi energetici tra Sardegna, Sicilia e Campania, rafforzando l'hub energetico del Mediterraneo.

Il progetto Tyrrhenian Link prevede l'installazione "chiavi in mano" da uno a tre collegamenti ad alta tensione in corrente continua da 500 kV, ciascuno lungo 500 km, realizzati con cavi unipolari con isolamento in carta impregnata in miscela e doppia armatura.

La commessa va ad aggiungersi agli altri 2,3 miliardi di euro di progetti già acquisiti da Prysmian nel 2021, rafforzando ulteriormente l'ambizione del gruppo a diventare il partner strategico nello sviluppo di reti energia a supporto della transizione energetica.

Prysmian sotto la lente di Mediobanca

Intanto quest'oggi il titolo è finito sotto la lente di Mediobanca Securities che da una parte ha ribadito la raccomandazione "outperform" e dall'altra il prezzo obiettivo a 37 euro.

Nel corso di un'intervista, l'AD di Prysmian, Valerio Battista, ha ribadito l'importanza di fissare in Italia uno standard per l'implementazione di una rete in fibra.

Secondo gli analisti, il CEO non ha fatto altro che ribadire la necessità di una rete di alta qualità che assicuri performance e sicurezza.

Prysmian al vaglio di Banca Akros e di Credit Suisse

A puntare su Prysmian è anche Banca Akros che oggi ha rinnovato l'invito ad accumularlo in portafoglio, con un target price a 37 euro.

Più cauta la view di Credit Suisse che ieri ha confermato la raccomandazione "neutral", con un fair value incrementato da 28 a 33 euro.

La banca elvetica resta cauta dopo aver preso parte ad una conferenza di settore, da cui sono arrivati messaggi più positivi rispetto all'evento dello scorso anno.

Gli analisti hanno alzato dell'1,5% le stime di eps per Prysmian per i prossimi due anni, ricordando che i catalizzatori chiave per il titolo ora sono i nuovi contratti e i risultati del 2021 che saranno resi noti a marzo del prossimo anno.