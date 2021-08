Prysmian si muove in controtendenza rispetto al Ftse Mib dopo le novità arrivate da Terna. La società è ben posizionata per la gara per il Tyrrhenian Link.

Tra le blue chips che oggi snobbano l'andamento negativo del Ftse Mib e riescono a muoversi in controtendenza troviamo anche Prysmian.

Prysmian mostra i muscoli e batte il Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso due sessioni consecutive in calo e aver ceduto ieri oltre un punto percentuale, ha mostrato qualche incertezza oggi nella prima parte della mattinata, per poi imboccare la via dei guadagni.

Mentre scriviamo, Prysmian si presenta a 32,01 euro, con un rialzo dello 0,5% e oltre 300mila azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 700mila.

Prysmian: le ultime novità da Terna

Prysmian mostra i muscoli dopo che Terna ha pubblicato sulla Gazzetta Europea il bando di gara per realizzare 4 stazioni elettriche dell’interconnettore Tyrrhenian Link, il cavo che unirà Campania, Sicilia e Sardegna.

Si tratta di un bando da 830 milioni di euro complessivi e le offerte sono attese entro fine agosto.

Prysmian: per Equita è ben posizionato per gara Tyrrhenian Link

Secondo Equita SIM, la notizia dell’avvio dei bandi di gara per il Tyrrhenian Link, è positiva anche per Prysmian, che gli analisti ritengono sia ottimamente posizionate per le commesse di costruzione dei cavi.

Il CEO di Terna, Donnarumma, ha recentemente sottolineato che tra fine 2025 ed inizio 2026, la società da lui guidata conta di completare il primo cavo di collegamento Sicilia-Sardegna, chiudere nel 2027 il secondo cavo della tratta ovest e, l’anno dopo, quello dell’altra linea tra Campania e Sicilia.

Gli analisti di Equita SIM mantengono una view improntata alla cautela su Prysmian, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 32,5 euro.