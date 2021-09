Nel report di oggi utilizziamo la liquidità derivante dagli ultimi dividendi incassati per investire in una società farmaceutica leader, operante nel ricco settore dei farmaci generici. L'azienda è attualmente una delle società quotate a Wall Street con i fondamentali più favorevoli, e offre secondo gli analisti forti potenziali di crescita per i prossimi mesi, abbinati a dividendi previsti in crescita. Questo nuovo investimento dovrebbe generare ulteriori 75 dollari annui di rendita aggiuntiva per il nostro portafoglio Top Analisti, contribuendo al costante aumento delle distribuzioni mensili da parte del modello negli ultimi 11 anni. Attualmente, i 13 analisti internazionali che seguono il titolo, attribuiscono un rating BUY, con un target medio pari a +50,8% per i prossimi 12 mesi. Il dato viene confermato anche dalle nostre valutazioni basate sul metodo del Dividend Discount Model, con uno sconto della società in borsa di oltre il 15% rispetto al suo valore intrinseco. La debolezza in borsa degli ultimi mesi rendono questa società particolarmente interessante per accumulare in un ottica di aumento dell'esposizione, mediando i corsi.

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento più stabile, con l'indice S&P500 in leggero progresso dello 0,5%, dopo le notizie positive provenienti dalla Fed, che ha di fatto mantenuto invariati i tassi di interesse spostando in avanti le decisioni per una riduzione del programma mensile di acquisto titoli a sostegno dell'economia. In questo contesto, Astrazeneca, quotata sul Nyse con simbolo AZN, è stata la migliore società del portafoglio Top Analisti, con un guadagno pari a +8,6% nelle ultime cinque sedute, portando il progresso a +180% dal 2010, data del nostro inserimento del titolo nel modello, a cui si aggiungono tutti i dividendi incassati nel periodo. Nonostante il forte rialzo, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating BUY e un target medio pari a +13,6% da parte degli analisti. In evidenza nella settimana anche Sysco Corp, società alimentare quotata sul Nyse con simbolo SYY, con un guadagno pari a +5,7% nella settimana, portando il progresso a +167% dal 2012, data del nostro inserimento del titolo nel modello, a cui si aggiungono i dividendi incassati nel periodo. La società vanta un eccezionale track record, con ben 51 anni consecutivi di crescite dei dividendi. Dal 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno una performance stellare, pari a +28341% (fonte Morningstar), confermandosi come una delle migliori aziende a Wall Street. Nonostante i progressi, i 10 analisti che seguono il titolo attribuiscono alla società un rating BUY, con un target medio pari a +12% per i prossimi 12 mesi. Su queste basi, manteniamo il titolo in portafoglio.

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,1% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 16,6 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,6. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +18,9% (15,8% target medio analisti +3,1% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 11 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Nuovo BUY - Quotazioni a forte sconto e dividendi in crescita per uno dei leader mondiali dei farmaci generici

Principali motivazioni di acquisto: Le ultime stime di crescita del settore dei farmaci generici e biosimilari parlano chiaro: da un mercato di circa 250 miliardi di dollari del 2015, siamo passati ai 300 miliardi di dollari attuali, che dovrebbero aumentare ulteriormente di +130% nei prossimi 6 anni, per raggiungere quota 692 miliardi nel 2027, con una crescita del 12% annuo, contro aumenti più moderati, dal 3% al 6% annuo, per il mercato farmaceutico globale. In sintesi, i generici rappresentano uno dei settori con le crescite previste più elevate nei prossimi anni. Il progressivo invecchiamento della popolazione sta portando ad un maggiore utilizzo di farmaci, indipendentemente dagli andamenti altalenanti dei cicli economici. In particolare, il costo più accessibile dei farmaci generici rispetto a quelli dei grandi brand, sta aprendo le porte ad uno dei business più promettenti su cui puntare. La nuova società a dividendo che andremo ad acquistare oggi per il nostro portafoglio è uno dei maggiori operatori nei farmaci generici a livello globale ed è posizionato per beneficiare direttamente delle forti crescite del settore. Alle attuali quotazioni il titolo è uno dei più scontati a Wall Street, con un price earning pari a sole 3,5 volte gli utili attesi per l'anno in corso, quasi un terzo rispetto ai diretti competitors e meno di un quarto rispetto all'indice S&P500. Un rapporto così basso, porta l'earning yield, ovvero il rendimento implicito del titolo, al 28% annuo sui prezzi di borsa (100 / 3,5 = 28,5). In altre parole, ipotizzando utili costanti, in soli 3,5 anni l'investimento dovrebbe essere già completamente ammortizzato. In realtà, l'azienda prevede utili in ulteriore crescita nei prossimi anni, per cui i potenziali di profitto potrebbero essere ancora maggiori. In aggiunta, dallo scorso mese di giugno, la società ha annunciato la prima distribuzione del dividendo trimestrale, con un interessante 3,3% iniziale sulle attuali quotazioni di borsa. Su queste basi, il titolo offre forti prospettive di crescita per i prossimi anni e ottiene un deciso rating BUY come partecipazione chiave per il nostro portafoglio Top Analisti.

Descrizione del business: Fondata nel 1961 ed oltre 40.000 dipendenti, questa società produce, commercializza e distribuisce farmaci generici e di marca, generici complessi, biosimilari e principi attivi farmaceutici in oltre 160 paesi del mondo. L'azienda opera in tutti i principali mercati mondiali, in Cina, e nei grandi paesi emergenti. Il 33% dei ricavi deriva dall'Europa, il 27% dal Nord America, il 19% dai paesi emergenti, 11% da Giappone, Australia e Nuova Zelanda e 10% dalla Cina. L'azienda vanta uno dei portafogli prodotti più ampio del settore con oltre 1400 molecole approvate, ed offre farmaci in varie aree terapeutiche, comprese le malattie infettive e le malattie non trasmissibili, HIV, oncologia, immunologia, endocrinologia, oftalmologia e dermatologia, antibatterici, agenti del sistema nervoso centrale, antistaminici, antiasmatici, cardiovascolari, antivirali, antidiabetici, antimicotici e inibitori della pompa protonica. L'azienda fornisce i farmaci, a farmacie, grossisti e distributori, governi, istituzioni e servizi di supporto, come cliniche diagnostiche, seminari educativi e strumenti digitali per aiutare i pazienti a gestire meglio la loro salute. Distribuisce i suoi prodotti attraverso grossisti e distributori farmaceutici, farmacie tradizionali, farmacie per corrispondenza, e-commerce e farmacie specializzate.

Trend del dividendo: lo scorso mese di giugno, la società ha inizato con la prima distribuzione di un dividendo trimestrale, che ammonta al 3,3% annuo sulle attuali quotazioni di borsa. Secondo le ultime dichiarazioni del management, l'azienda è determinata ad attuare una politica di aumenti dei dividendi per il futuro, di pari passo ad una volontà di una rapida riduzione del debito.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili di +1,5% annuo. Per i prossimi 3 anni gli analisti che seguono la società prevedono ulteriori crescite, con un aumento degli utili di +54% annuo.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 3,5 volte gli utili attesi per il 2021. La capitalizzazione attuale è pari a 16 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1 volta (contro circa 3 volte dei maggiori concorrenti).

Performance in borsa: Dal 1984 ad oggi il titolo ha messo a segno crescite significative in borsa, con un guadagno complessivo pari a +401% (fonte Yahoo Finance). Nonostante i buoni risultati ottenuti, il titolo quota ora ad un livello inferiore del 27% da inizio 2021, creando una interessante finestra di ingresso per nuovi investimenti.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 13 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (2,4) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un target medio pari a +50,2% per i prossimi 6-12 mesi. In aggiunta, gli analisti di Morningstar assegnano al titolo un rating elevato di quattro stelle, con un potenziale pari a +86% dal valore intrinseco calcolato.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo.

Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

Dividendo attuale per azione: 0,44 dollari Stima di crescita futura del dividendo: +7% annuo, valore conservativo, sulla base delle forti stime di crescita degli utili previsti per i prossimi anni Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 15,69 dollari. Sulla base delle ultime quotazioni di borsa il titolo presenta oggi uno sconto pari al 14,7% rispetto al valore calcolato. Approfittiamo del momento favorevole e acquistiamo oggi questa società per il nostro portafoglio Top Analisti, come una delle posizioni a rendita più interessanti per i prossimi anni.

Portafoglio ETF Italia

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Dividendo 6% annuo - Nuovo ETF a rendita elevata sulle grandi infrastrutture energetiche Usa

Nel report speciale del 12 gennaio scorso avevamo incluso questo particolare ETF nella lista dei cinque migliori fondi per il 2021. Dopo le forti flessioni del settore energetico dello scorso anno a causa della pandemia, una ripresa era prevista. Ad oggi, il fondo risulta il più performante del nostro portafoglio da inizio anno, con un guadagno di +47,2%. Nonostante il forte rialzo, i prezzi del petrolio e del gas stanno segnando nuovi massimi nelle ultime settimane. Questa situazione potrebbe costituire un buon momento per accumulare su questo strumento approfittando dei dividendi particolarmente elevati. Negli ultimi 12 mesi abbiamo incassato 210,07 euro complessivi di dividendi ripartiti come segue:

29/12/2020 - euro 18,50

25/03/2021 - euro 63,89

18/06/2021 - euro 64,31

17/09/2021 - euro 63,37

totale anno: euro 210,07

valore attuale ETF nel portafoglio: euro 3.503,60

rendimento del dividendo 6%

Sulla base di questi valori, il fondo offre una redditività tra le più elevate tra tutti i fondi che compongono il portafoglio. Questo particolare ETF a rendita trimestrale permette di investire con un unico strumento sulle 16 grandi società di infrastrutture petrolifere ed energetiche internazionali ad elevato dividendo. La distribuzione annua dei proventi sotto forma di cedole è supportata dalla particolare tipologia delle società operanti in questo settore strategico, generalmente strutturate come Master Limited Partnership (MLP). A differenza delle altre società quotate a Wall Street, le MLP non pagano alcuna imposta sul reddito di impresa e sono quindi in grado di trasferire una porzione superiore dei propri utili agli investitori sotto forma di rendimento del capitale. Attualmente, la maggior parte delle MLP opera sul mercato dell'energia, petrolio greggio e gas naturale, a livello di esplorazione, sviluppo, produzione, trasformazione, raffinazione, trasporto, stoccaggio e commercio delle risorse naturali. Oggi, tramite questo ETF è possibile investire agevolmente sulle maggiori MLP quotate a Wall Street beneficiando in questo modo di una elevata rendita trimestrale, abbinata a potenziali capital gain nel lungo termine.

Il fondo offre un portafoglio concentrato su pochi titoli, ed investe nelle 16 Master Limited Partnership quotate a Wall Street più redditizie per entità del dividendo, mantenendo una adeguata diversificazione del portafoglio. La composizione del modello viene rivista ed aggiornata due volte all'anno. Considerata la volatilità del comparto petrolifero, questo ETF si adatta ad acquisti dilazionati, in un'ottica di accumulo nel lungo termine. Su queste basi reinvestiamo oggi la liquidità presente nel portafoglio, derivante dagli ultimi dividendi incassati e aumentiamo l'esposizione sul fondo.