Rai Way giù: cosa chiedono i fondi al Cda

Rai Way in rosso dopo il timido rimbalzo di venerdì scorso: focus su alcune indicazioni di stampa.

La seduta odierna prosegue in calo per Rai Way che oggi mostra una maggiore debolezza relativa rispetto all’indice di riferimento, il Ftse Italia Mid Cap.

Rai Way in ribasso

Il titolo venerdì scorso ha chiuso in frazionale rialzo dello 0,19%, con una timida reazione dopo due sessioni consecutive in calo, e oggi è tornato a perdere terreno.

Negli ultimi minuti Rai Way si presenta a 5,19 euro, con un ribasso dell’1,14% e oltre 125mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 210mila.

Rai Way: la lettura di alcuni fondi al Cda

Alcuni fondi azionisti di Rai Way hanno scritto una lettera al Cda di Rai per chiedere di promuovere la fusione di Rai Way con Ei towers.

Secondo Repubblica, Rai avrebbe bisogno di risorse per finanziare il piano industriale che sarà approvato il 18 gennaio.

Il Cda di Rai scade a giugno e la fusione Rai Way – Ei Towers avrebbe tempi lunghi. Il placement del 15% verrebbe effettuato presso alcuni enti e non passerebbe sul mercato.

Secondo il Sole 24 Ore, invece, verrebbe coinvolta Enpam, la cassa di previdenza dei

medici, ma parte del placement potrebbe passare anche sul mercato.

Repubblica sottolinea che secondo i fondi, invece, il placement dovrebbe avvenire dopo l’annuncio della fusione fra Rai Way ed Ei Towers, che permetterebbe di valorizzare al meglio la controllata di Rai.

Nessuna decisione sarebbe ancora presa da parte di Rai e nel governo e nelle istituzioni ci sarebbe la volontà di creare un unico operatore delle torri TV, ma il dossier sarebbe in coda ad altri più urgenti, quali la rete Tim, Ilva e Ita Airways. Secondo Repubblica, lo stesso ministro Giorgetti si sarebbe detto favorevole alle fusione Rai Way – Ei Towers, ma non si sarebbe mosso ancora nulla.

Gli analisti di Equita SIM continuano a ritenere che la fusione Rai Way -Ei Tower rappresenti il catalizzatore sul titolo, perché si attendono porti un re-leverage dell’entità che nascerebbe dalla fusione, anche attraverso un dividendo straordinario, stimato da Equita SIM nella misura di 1,5 euro per azione.