Rai Way perde ancora. Prosegue il placement di Rai

Rai Way ha perso ancora terreno, mentre Rai continua a collocare una quota della società per finanziare il piano di investimenti.

Anche la seduta odierna non ha riservato nulla di buono per Rai Way, che ha continuato ad arretrare, scendendo per la quinta giornata consecutiva.

Rai Way in rosso per la quinta seduta di fila

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di ieri con un affondo di circa quattro punti e mezzo percentuali, oggi scende ancora.

A fine seduta Rai Way si è presentato a 4,805 euro, poco sopra i minimi intraday, con una flessione dell’1,03% e volumi di scambio molto vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 1 milione di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 230mila.

Rai Way: prosegue il placement di Rai

Il titolo resta sotto la lente dopo che Rai ha approvato il piano industriale 2024-2026 che prevede 225 milioni di euro di investimenti.

Il piano sarà finanziato anche cedendo una quota di Rai Way, controllata al 65%, ma mantenendone il controllo.

Secondo il Sole 24 Ore, il CEO di Rai, Roberto Sergio dovrà valutare nei prossimi 3 mesi se piazzare una quota di Rai Way sul mercato oppure venderla ad investitori privati.

Fra questi ci sarebbe Enpam, la cassa di previdenza dei medici.

Rai Way: fusione con Ei Tower non è esclusa

Secondo Repubblica, che cita fonti vicine a Rai, il dossier di fusione con Ei Tower rimane comunque fra i progetti della società.

Infine, i consiglieri indipendenti di Rai Way hanno chiesto approfondimento sui benefici dalla fusione con Ei Towers. Rai Way presenterà nel primo semestre di quest’anno l’update del piano industriale.

Rai Way: l’analisi di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM, in una nota diffusa questa mattina hanno fatto sapere che continuano a ritenere che la fusione Rai Way -Ei Tower rappresenti il catalizzatore sul titolo, perché gli esperti si attendono porti un re-leverage dell’entità combinata che nascerebbe dal deal, anche attraverso un dividendo straordinario, che Equita SIM stima nell’ordine di 1,5 euro per azione.

La decisione di Rai sembrerebbe un ulteriore rinvio dell’operazione con Ei Towers, che però non pare essere esclusa in futuro.

Ai prezzi correnti il titolo ha dividend yield del 7%, che rimane sicuramente interessante a detta di Equita SIM, i cui analisti mantengono una view cauta su Rai Way, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 6,3 euro.

Rai Way: la strategia di Mediobanca Research

Indicazioni bullish per il titolo arrivano invece da Mediobanca Research che oggi ha reiterato il rating “outperform”.

Secondo gli analisti, il recente newsflow su Rai Way contribuirà ad aumentare la volatilità nel breve termine.

Intanto gli esperti ribadiscono di essere convinti in merito all’importanza di un consolidamento nel settore.