Entro il 2035 l'offerta globale di rame potrebbe essere di molto inferiore alla domanda. Si prevede che l’uso nelle applicazioni per la transizione energetica la farà aumenterà di circa l'8,2% nel prossimo decennio, superando il previsto aumento del 2,9% per quel periodo nei settori tradizionali come costruzioni, infrastrutture, macchinari e trasporti. La crescita della richiesta seguirà un ritmo accelerato di circa due volte e mezzo superiore all’attuale fino al 2035 con una richiesta complessiva che sarà di circa 50 milioni di tonnellate in confronto agli attuali 25 milioni di tonnellate. Poi, la crescita dovrebbe rallentare quando le industrie inizieranno a raggiungere gli obiettivi di emissioni di carbonio nel 2050.

Il più grande deficit di rame finora registrato nel 2014 è di poco inferiore a 1 milione di tonnellate. L’industria del rame dovrà perciò affrontare un aumento senza precedenti del consumo almeno fino al 2050. Per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica, la quantità di rame che verrà utilizzata nei prossimi 28 anni supererà tutto il consumo cumulativo che il mondo ha visto dal 1900.

La domanda aggiuntiva sarà in gran parte trainata dai veicoli elettrici che consumano più di due volte la quantità di rame rispetto ai veicoli della stessa categoria con motore a combustione convenzionale. L’aumento della domanda dipenderà anche dallo sviluppo della rete di distribuzione dovuta alla massiccia elettrificazione necessaria alle energie rinnovabili. Per la produzione eolica viene utilizzata circa cinque volte, mentre per la produzione fotovoltaica circa il doppio della quantità necessaria a una equivalente centrale elettrica convenzionale,

Attualmente la produzione mineraria è di circa il 45% della sua capacità nominale. L'industria mineraria infatti dovrebbe aumentare l'offerta mentre il settore si riprende dalle interruzioni dovute al COVID-19 e dalla logistica globale che fatica a normalizzarsi. Non solo questi motivi ma anche l’aumentato del riciclaggio dovuto ai prezzi più elevati della materia prima e all'incentivo a rottamare, ha influito sulla riduzione della produzione. L’aumento dell’estrazione sarà inoltre significativamente influenzato da numerosi vincoli ambientali diventati sempre più restrittivi e dal conseguente rilascio delle autorizzazioni. Ad esempio, la produzione di rame indonesiana è entrata nel radar dei funzionari governativi come potenziale fonte di tasse all'esportazione. La produzione in Mongolia è stata sottoposta al monitoraggio ambientale sia per l'inquinamento del suolo che dell'aria. Un altro problema è quello dei salari. I minatori continuano ad avere standard di vita molto bassi e come negli altri mercati delle materie prime, l'argomento salari più elevati e migliori condizioni di lavoro è sempre più controverso. Gli sviluppi della tecnologia estrattiva potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel colmare il deficit prospettato. L'innovazione non solo migliorerebbe l'efficienza ma potrebbe anche aiutare a ridurre l'impatto ambientale delle miniere.

Anche se si prevede che la domanda di rame aumenterà esponenzialmente nei prossimi anni, i prezzi del rame sono stati in calo nelle ultime settimane, scendendo di quasi il 30% dall'inizio di giugno annullando i guadagni avvenuti sulla scia della guerra russa in Ucraina che ha causato carenze di forniture. Tuttavia, da allora i timori di recessione hanno attanagliato i mercati finanziari, colpendo la domanda. I prezzi scendono anche se ci sono poche indicazioni di un forte calo della domanda o di un aumento dell'offerta. Anche se gli ordini di fabbrica e la produzione rimangono sostenuti, molti produttori e rivenditori sono infatti preoccupati per un'imminente recessione, che mette sotto pressione i prezzi. Nonostante la dichiarazione di una domanda "sana" di rame, la settimana scorsa la Freeport-McMoRan Inc. FCX, ha riportato profitti e ricavi del secondo trimestre che hanno mancato le aspettative. Preoccupazioni per l'economia globale, tassi di interesse più alti negli Stati Uniti e un forte dollaro hanno infatti portato un "precipitoso calo" dei prezzi del rame. La Freeport-McMoRan ha poi aggiunto che i prezzi non sono abbastanza alti da supportare nuove miniere, il che potrebbe peggiorare la già scarsa offerta.

Il prezzo del metallo rosso ha registrato il calo trimestrale più grande dal 2011 nel secondo trimestre di quest'anno. A luglio, il rame ha subito il peggior crollo settimanale dalle chiusure legate alla pandemia di coronavirus nel marzo 2020, lanciando un segnale di avvertimento di imminente recessione. Il metallo scendendo al di sotto dei 7.000 $ per tonnellata per la prima volta da novembre 2020 è entrato in un mercato ribassista alla fine di giugno, un evento che ha preceduto ogni recessione negli ultimi 30 anni.

Conosciuto anche come "Doctor Copper", il rame è infatti un buon indicatore della salute dell'economia globale poiché è utilizzato come materia prima in una grande varietà di prodotti. A causa delle sue diffuse applicazioni nella maggior parte dei settori dell'economia, dalle case alle fabbriche e dall'elettronica alla produzione e trasmissione di energia (secondo la Copper Development Association, 65% elettrica, 25% industriale, 10% trasporti e in altre aree), la domanda di rame è spesso vista come un affidabile indicatore predittivo. A ciò è dovuto il termine “Doctor Copper” come gergo utilizzato nei mercati delle materie prime per questo metallo noto per la sua capacità appunto di prevedere i punti di svolta nell'economia globale. In generale, l'aumento dei prezzi del rame suggerisce una forte domanda e quindi un'economia globale in crescita. Il calo dei prezzi potrebbe indicare invece una domanda fiacca e un imminente rallentamento economico e quindi di un imminente recessione economica. Uno studio di ABN AMRO ha esaminato la correlazione tra i prezzi del rame e una serie di misure dell'attività economica globale. L'analisi statistica mostra una forte correlazione tra i prezzi del rame e il commercio mondiale, la crescita del PIL regionale in Cina, negli Stati Uniti e nell'UE, nonché i prezzi del petrolio e dell'oro.

Il calo dei prezzi del rame è arrivato tra le crescenti preoccupazioni che un'inflazione fuori controllo possa costringere la Federal Reserve ad aumentare i tassi di interesse così tanto da innescare una recessione. La Fed a giugno ha aumentato il tasso di interesse di 75 punti base, il primo dal 1994, spingendo l'intervallo target dei fondi federali all'1,5%-1,75%. A seguito del consistente Rapporto del lavoro e dell'Indice dei prezzi al consumo aumentato al 9,1% a giugno rispetto a un anno fa, superando le aspettative del mercato e segnando il ritmo di inflazione più veloce dal dicembre 1981, un altro consistente aumento è in programma per la riunione di questa settimana tra i segnali di un'inflazione che “rimane ostinatamente alta”, come ha detto il presidente della Fed Jerome Powell.

Rio Tinto, uno dei più grandi minatori del mondo, ha avvertito che le prospettive economiche globali si stanno indebolendo a causa della guerra Russia-Ucraina, dei rialzi dei tassi d’interesse e delle restrizioni dovute al Covid-19 in Cina. Il produttore ha inoltre messo in guardia contro "l'indebolimento del sentimento dei consumatori" in Europa e la "potenziale carenza di energia". Il minatore anglo-australiano ha dichiarato che la domanda cinese, il suo mercato più grande, con un consumo del 40% della produzione globale, è fortemente rallentata nel secondo trimestre. Anche se il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto uno sforzo "a tutto campo" per costruire infrastrutture e il Paese istituirà un apposito fondo statale di investimento, le restrizioni del Covid hanno infatti smorzato la domanda di materie prime industriali.

Da oltre 10.000 anni, il rame è diventato il primo metallo lavorato dall'uomo. Circa 6.500 anni fa, qualcuno mescolò un metallo secondario con il rame per inventare il bronzo. Lega con proprietà utili come durezza, duttilità e resistenza alla corrosione, il bronzo pose fine all'età della pietra, dando il nome alla seguente grande era tecnologica della civiltà. Nonostante il suo antico pedigree, il rame è indispensabile anche per la nostra economia moderna. Dall'età del bronzo alla nostra stessa età dell'informazione, il rame e le sue leghe si sono classificati tra i principali materie prime. Svolgendo un ruolo chiave nella tecnologia per migliaia di anni, questo metallo continua a farlo tuttora nell'attuale espansione industriale. La sua vasta gamma di usi lo rende una attraente commodity da considerare per il trading ad esempio per la diversificazione del portafoglio. La gestione del rischio infatti gioca un ruolo importante tradando il rame. Data la convinzione che il rame sia un metallo con molte soluzioni, la speculazione potrebbe essere più semplice rispetto ad altri metalli come l'oro che sono visti come una riserva di valore.

I prezzi del rame sono aumentati venerdì quando gli investitori sono tornati ad attività più rischiose dopo la brutale vendita di inizio mese. Il rame è aumentato del 2,7% sul mercato Comex di New York perché la scorsa settimana gli investitori hanno ridimensionato le aspettative che gli aumenti dei tassi di interesse statunitensi potessero innescare una recessione.

Sebbene il rame abbia di solito una relazione inversa con il dollaro, l'attuale movimento ha mostrato che si sta sviluppando un focus più classico sul mercato delle materie prime fisiche. Se il rame infatti iniziasse a tracciare i suoi fondamentali fisici, potrebbe tradursi in una correlazione giornaliera più ristretta con le azioni statunitensi e i prezzi dell'energia.

