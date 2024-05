Chiusura positiva per Recordati che ha risalito la china dopo aver ceduto quasi un punto percentuale ieri, prestando il fianco alle prese di profitto dopo ben cinque sessioni consecutive in rialzo.

Recordati in rialzo

Il titolo oggi si è fermato a 50,5 euro, con un rialzo dello 0,3% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato circa 300mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 220mila.

Recordati è finito sotto la lente sulla scia di alcune indicazioni di stampa che hanno ripreso dei rumor circolati nei giorni scorsi.

Recordati: nuovi rumor su opzioni strategiche da parte di CVC

A conferma di quanto riportato da Bloomberg lo scorso 23 aprile, anche il Sole 24 Ore di oggi ha scritto, senza riportare la fonte, che CVC avrebbe incaricato JP Morgan e Goldman Sachs per valutare opzioni strategiche.

Allo stato attuale non ci sarebbe uno scenario preferito e si starebbe valutando dal semplice riassetto del debito a livello della controllante Rossini, che ha bond per 1,3 miliardi di euro in scadenza ad ottobre 2025, alle opzioni sull’equity.

Tra le opzioni citate dalla fonte, oltre alle due citate anche da Bloomberg che prevedevano la cessione della quota di maggioranza o la fusione con un player industriale, probabilmente estero, ci sarebbe anche l’ingresso di un fondo sovrano in minoranza.

Equita SIM immagina con un aumento di capitale in Rossini per ridurre l’entità del debito da rifinanziare. In questo caso, gli esperti ritengono che non ci siano implicazioni rilevanti per gli azionisti di minoranza.

Recordati: il commento e la strategia di Equita SIM

Gli esperti fanno sapere che la recente vendita di azioni da parte del presidente Andrea Recordati li aveva indotti a ritenere poco probabili scenari speculativi che però questo articolo può riattivare.

Lo scenario peggiore sarebbe il semplice collocamento di una quota di minoranza sul mercato da parte di Rossini per ridurre le necessità di rifinanziamento.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Recordati ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 57 euro.