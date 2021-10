Anche ieri non è mancata una prova di forza da parte degli indici occidentali, a dispetto del contesto economico e degli evidenti eccessi e divergenze presenti sui grafici dei principali indici americani ed europei.

Un ottimismo che è durato per quasi tutta la seduta europea ed ha portato Eurostoxx50 a toccare quota 4.231 punti, ad una ventina dal massimo dell’anno, e l’indice americano SP500, nelle sue prime due ore iniziali, ad aprire in evidente gap rialzista e raggiungere il suo nuovo massimo storico a quota 4.598,5, ad un vero e proprio soffio dalla soglia psicologica dei 4.600 punti.

Per dare una rappresentazione dell’esagerata forza che ha assunto il rimbalzo dell’indice americano, faccio notare che, dalla seduta del 14 di ottobre in poi, ogni giorno il massimo di seduta ha superato quello del giorno precedente. È la bellezza di 9 sedute consecutive.

Poco dopo le 17, però, è arrivata qualche presa di beneficio, che non ha impedito agli indici europei di chiudere con rialzi compresi tra il mezzo punto ed il punto percentuale, ben sintetizzati dal +0,85% di Eurostoxx50, che ha chiuso a pochi punti dai massimi di giornata.

Dopo la chiusura europea il calo di Wall Street è però proseguito, facendo naufragare anche un tentativo di rimbalzo a metà seduta. La chiusura di SP500 è stata piuttosto lontana dal massimo, a 4.575 (sotto di circa 24 punti dal massimo e sopra al minimo di appena 6 punti). Il segno finale è rimasto positivo, ma striminzito (+0,18%) e l’impressione di onnipotenza iniziale ha lasciato spazio alla perplessità di una seduta che, come capita spesso al martedì, potrebbe segnare il punto di svolta direzionale da un massimo che potrebbe rimanere inviolato per almeno un po’ di giorni.

Per averne la conferma basterà attendere l’andamento odierno e verificare se alla decima seduta il record dei massimi crescenti verrà ancora superato, oppure avremo la rottura del minimo di ieri, che fornirebbe un nuovo segnale di debolezza e spingerebbe l’indice verso il supporto di 4.524, al di sotto del quale avremo l’inversione di tendenza di breve termine al ribasso. Il viaggio correttivo troverebbe allora il principale supporto nell’area compresa tra 4.450 e 4.400 ed il comportamento del mercato su quel supporto ci darebbe la possibilità di ricalcolare il conteggio delle onde per mettere a punto la road map verso quota 5.000 (magari anche qualcosa di più), che dovrebbe essere il regalo del rally di Natale.

Non vorrei dare l’impressione di mettere troppo il carro davanti ai buoi. Per ora abbiamo solo la presa di beneficio di ieri ed oggi l’indice USA potrebbe benissimo riportarsi oltre i massimi di ieri, riportandoci nella medesima condizione di attesa della correzione che viviamo da qualche giorno.

Non resta che fornire qualche motivazione al movimento che si è visto ieri. Il rialzo iniziale di Wall Street è stato probabilmente motivato dalle scommesse per le buone trimestrali di alcuni colossi (Microsoft, Alphabet, Visa), che sarebbero state presentate a fine seduta, oltre che da buoni dati macroeconomici USA arrivati dal settore edilizio e dalla fiducia dei consumatori, migliore delle attese.

Sfogato l’ardore iniziale, hanno poi preso il sopravvento i timori per l’avvitamento della situazione dell’immobiliare cinese. Dopo che Evergrande ha evitato il fallimento tecnico sul filo di lana, ieri è invece stato dichiarato il default tecnico per un altro costruttore, Modern Land, che non ha pagato un bond scaduto che non prevedeva alcun periodo di grazia. E’ il primo default della serie, che, temo, ne aggiungerà altri nelle prossime settimane. Se poi consideriamo che una città cinese di 4 milioni di abitanti è stata messa in lockdown per alcuni casi di Covid, troviamo altri motivi di perplessità che spingono a realizzare.

Resta comunque vero che grandi alternative di investimento non ne esistono, dato che le attese di persistenza dell’inflazione continuano a crescere. Gli indicatori breakeven decennali, che ci danno la misura dell’inflazione attesa nell’arco di 10 anni, continuano la loro salita e scontano in USA un’inflazione a circa il 2,7% ed in Europa di oltre il 2,3%, valori ben superiori a quelli che prevedono le banche centrali con il loro mantra sull’inflazione transitoria.

Ma, siccome nessuna delle 3 maggiori banche centrali del mondo (FED, BCE, BOJ) prevede di alzare i tassi ancora per molti mesi, e nel frattempo, fino a quando il tapering non la ridurrà, prosegue la manipolazione dei prezzi di mercato con le bordate mensili di acquisto di titoli da parte delle medesime banche centrali, i rendimenti nominali non riescono a salire, col risultato che i rendimenti reali sono sempre più negativi e destinati a rimaner tali ancora per parecchio tempo.

Tutto ciò nel medio periodo continua ad essere un assist per l’azionario, l’unica alternativa ritenuta per ora in grado di combattere l’inflazione con i profitti stellari delle società. Finché dura…