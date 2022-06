Una seduta dai due volti quella di ieri, ha mostrato che i rialzisti hanno ancora molto da dimostrare, se vogliono riprendere in mano il pallino direzionale dei mercati, mentre i ribassisti hanno dalla loro parte le notizie macroeconomiche in arrivo.

Mentre al mattino gli indici europei hanno mostrato una buona intonazione, con Eurostoxx50, che li sintetizza, che è rimasto sempre in positivo ed ha cercato per 3 volte di portarsi verso i massimi della seduta precedente, nel pomeriggio, dopo che l’indice SP500 nella sua prima mezz’ora ha provato a estendere il rimbalzo, raggiungendo quota 3.946, alle ore 16 una gelida ventata di sfiducia ha ammazzato le velleità rialziste e riportato i venditori al centro della scena. È stato infatti pubblicato l’Indice di Fiducia dei Consumatori USA elaborato dal Conference Board, che ha misurato un forte calo di fiducia per la spina dorsale dell’economia USA: da 103,2 punti di maggio a 98,7 di giugno, contro aspettative superiori a 100. Si tratta del valore più basso degli ultimi 16 mesi. La componente delle aspettative sul futuro è crollata ancor di più, di 11 punti, al minimo degli ultimi 9 anni.

Crescono le probabilità di recessione e i mercati hanno vissuto un brusco risveglio da un bel sogno. L’indice USA, che venerdì scorso aveva creduto all’ottimismo di Powell sulla robustezza dell’economia USA ha dovuto fare i conti con i consumatori che la pensano all’opposto. E siccome sono i consumatori a costituire il grosso della domanda di beni e servizi, i venditori sono tornati al centro della scena, provocando la caduta dell’indice USA, che non ha più smesso di scendere per tutta la seduta, mentre quelli europei hanno limitato la loro positività.

Eurostoxx50 non ha avuto il tempo di scendere in negativo, ma ha ridotto il rialzo a +0,29%. Hanno chiuso un po’ meglio i mercati azionari dei paesi più periferici, Italia (+0,67%), Spagna (+0,91%) e Portogallo (+1,94%), aiutati dal discorso mattutino della Presidente BCE Lagarde, che ha annunciato tassi in rialzo a luglio (già si sapeva), la fine in questi giorni del QE (anche questo già noto) e l’arrivo dello scudo anti-frammentazione per combattere l’allargamento dello spread. Pure questa era cosa nota, ma Lagarde ha fornito la sensazione che un accordo sia ormai in vista con i paesi cosiddetti “frugali”, ostili ad aiutare gli anelli deboli della catena di Eurozona. La protezione dovrebbe essere approvata prevedendo in cambio di qualche condizione a carico dei paesi che chiederanno di essere aiutati. Così i rendimenti in area euro si sono un po’ alzati, per effetto dell’aggressività sui tassi, ma gli spread si sono un po’ abbassati. Quello BTP-Bund è sceso poco sopra i 200 punti, ed i mercati azionari periferici ne hanno tratto giovamento

Ma Wall Street ha continuato a scendere, mostrando l’incapacità dell’indice SP500 di trasformare in supporto la resistenza di 3.838, superata con il rally di venerdì scorso. Una mesta chiusura a 3.821 (-2,01%) suggella una seduta da dimenticare, in cui anche Nasdaq100 (-3,09%) ha corretto quasi metà del rimbalzo attuato dal minimo del 16 giugno al massimo di lunedì scorso ed è tornato a perdere forza relativa rispetto a SP500.

La candela nera disegnata ieri dall’indice principale SP500 ricopre così del tutto quella bianca di venerdì scorso e rimette i rialzisti nella condizione di dover ricominciare tutto da capo e fin da oggi.

Infatti, occorre che quel livello infranto ieri (3.838) venga recuperato subito e che dal minimo di ieri (3.820) parta un nuovo ed impulsivo rimbalzo in grado di tornare all’attacco di quel 3.946 che ieri ha ribaltato l’umore del mercato.

Non sarà facile, ma senza questa prova di forza cresceranno le probabilità di vedere minimi più bassi dei 3.637 punti di venerdì 17 giugno.