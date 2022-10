Dopo il rimbalzo positivo delle borse europee con in testa Piazza affari che nella giornata di martedì 4 ottobre ha chiuso in positivo del 3,4%, si apre una giornata al ribasso, con contrattazioni negative e listini in rosso in tutta europa, in questo scenario Milano parte in perdita del 2% e lo spread tra BTP e Bund tedeschi torna a salire. Intanto l'OPEC si prepara a ridurre le quote di produzione di petrolio.

Borse europee e titoli di stato

Lo slancio positivo degli ultimi giorni era stato alimentato da un allentamento delle pressioni sui rendimenti dei titoli di stato, allentamento che sembra essere sfumato, soprattutto per l'Italia dove i rendimenti sono tornati a salire di 0,1 punto percentuale, raggiungendo il 4,2%.

Con l'aumento dei rendimenti inevitabilmente cresce lo spread tra BTP e Bund tedeschi, che arriva a sfiorare i 240 punti base attestandosi a 237, dopo una giornata in cui era tornato sotto i 230 punti base.

Gli alti rendimenti dei titoli di stato sfavoriscono anche le contrattazioni in borsa, in un contesto europeo di forte rallentamento.

Archiviati gli eccellenti risultati registrati dalle borse europee degli ultimi giorno, questo Mercoledì 5 Ottobre parte in rosso, con perdite su tutti i principali listini europei, in particolare Milano e Madrid, che registrano perdite in apertura intorno al 2%.

Milano e Madrid si configurano come le pecore nere d'Europa, perdendo rispettivamente l'1,79% e l'1,60%, rispetto alla chiusura di ieri, a loro fa seguito Londra con perdite dello 0,99%.

Più contenute le perdite registrate a Francoforte e Parigi dove il DAX 40 e il CAC 40 perdono rispettivamente lo 0,83% e lo 0,71%.

Risultati negativi in attesa del vertice OPEC sul petrolio, previsto per il 5 ottobre, nel corso del quale sarà valutato e discusso un maxi tagli alla produzione di petrolio finalizzata ad aumentare le quotazioni del greggio.

Il prezzo del petrolio, e di conseguenza dell'energia, potrebbe subire un forte incremento, causando un ulteriore aumento dell'inflazione.

Focus su Piazza Affari

Nella prima metà giornata, solo due titoli, di quelli quotati a Piazza Affari registrano risultati positivi, tutti gli altri registrano perdite fino al 4%.

Per essere più precisi, Saipem guadagna il 5,21%, configurandosi come il titolo "migliore" della giornata, gli fa eco Banca Generali che guadagna il 2,57%.

Di segno opposto, i titoli peggiori risultano essere Pirelli & C, le cui perdite sfiorano il 4% per poi assestarsi a -3,65% e Banco Bpm in perdita del 3,13%.

Risultati negativi anche per Tenaris, in perdita del 2,56% dopo i risultati magistrali di ieri, giornata in cui era stato il titolo più scambiato.

Il rimbalzo negativo di Tenaris si riflette su tutto il settore energetico, nonostante la ripresa delle forniture di gas dalla russia e la sempre più marcata volontà della commissione europea di fissare un tetto massimo al prezzo del gas. Misura che potrebbe rivelarsi inefficiente di fronte all'imminente decisione dell'OPEC di ridurre le quote di produzione di greggio, favorendo così un aumento delle quotazioni e di conseguenza del costo dell'energia.

Effetto Moody's

La precipitosa caduta di piazza affari dopo gli eccellenti risultati di ieri, per molti analisti, trova ragione nel giudizio negativo espresso da Moody's nei confronti dell'Italia, il cui rating da BAA3 con Outlook Negativo, potrebbe peggiorare se non dovessero essere effettuate riforme strutturali o dovesse ritardare l'attuazione del PNRR.

Secondo l'agenzia di rating, il rischio che l'ambiente politico italiano possa ostacoli l'attuazione delle riforme strutturali è molto alto, il prossimo governo, sottolinea Moody's, sembra essere intenzionato a rinegoziare alcuni aspetti del PNRR, negoziazione che porterebbe ad un forte ritardo nell'attuazione dello stesso, ritardo che a sua volta indebolirebbe ulteriormente l'economia italiana.

L'effetto diretto delle dichiarazioni di Moody's si è manifestato sulla domanda di titoli di stato italiani, fortemente in calo rispetto alla giornata di ieri ,innescando così un nuovo incremento dei rendimenti che sono saliti da 4,09% a 4,2%