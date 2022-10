Rimbalzo positivo per i mercati europei che vedono Piazza Affari capolista con guadagni superiori al 2%. Sul fronte monetario cala lo Spread tra BTP e Bund tedeschi, tornando ai livelli pre voto. In calo i rendimenti sia dei BTP che dei Bund tedeschi.

Rimbalzo positivo per le borse europee che aprono le contrattazioni del 4 ottobre registrando balzi in avanti in tutto il vecchio continente. Segnali positivi anche sul piano monetario e la lotta all'inflazione, la BCE, come suggerito dal governatore della Banca d'Italia, potrebbe adottare una strategia differente da quella della Federal Reserve. In discesa anche lo spread grazie alla riduzione dei rendimenti dei BTP decennali.

Balzo in avanti per le borse europee

Martedì 4 ottobre segna un apparente punto di svolta per l'Europa, che, dopo diversi giorni di contrattazioni negative, vede ripartire positivamente i propri scambi, registrando guadagni su tutti i principali listini del vecchio continente, con capolista Piazza Affari che ancora una volta registra i risultati migliori guadagnando il 2,2% circa in apertura.

Se Milano è l'unica borsa europea ad aver superato il margine del 2%, Parigi registra il secondo risultato migliore, con guadagni nell'ordine dell'1,9%, seguita a ruota da francoforte in crescita del 1,8%, mentre Londra registra il risultato più debole, con un guadagno dell'1,2%.

Focus su Piazza Affari

Piazza Affari si configura come la più dinamica florida borsa europea in questa giornata di negoziazioni, con guadagni complessivi che sfiorano il 2,2% che illuminano di verde l'indice FTSE Mib, dove non sono registrate perdite.

I risultati peggiori, gli unici ad aver guadagnato meno dell'1% sono registrati da Tenaris e Atlanta, che guadagnano rispettivamente lo 0,49% e lo 0,09%.

Il risultato migliore invece è registrato da Moncler, in crescita del 5,83%.

Risultati positivi sono registrati sia sul fronte bancario che sul fronte energetico, con Fineco Bank in testa alla lista dei titoli bancari in crescita, in crescita del 3,71%, seguito da Nexi, in crescita del 3,28%, mentre Banca Generali si configura come il titolo bancario più lento, la cui crescita mattutina è dell'1,35%.

Sul fronte energetico il titolo più lento è quello di Tenaris, in crescita dello 0,49%, 1,13% e 1,14%.

Rendimenti BTP in calo, scendono di 15 punti

Notizie positive per l'Italia e i suoi titoli di stato che vedono i propri rendimenti ancora in calo. Dopo una brusca nei giorni scorsi che aveva portato i rendimenti a sfiorare il 4,7%, nella giornata di lunedì 3 settembre si sono assestati al 4,5% per poi scendere ulteriormente al 4,09%. beneficiano di una rinnovata fiducia degli investitori tornando ai valori pre elezioni.

Con rendimenti al 4,09% lo spread si assesta a 229 punti, un risultato eccellente considerato che anche i Bund tedeschi hanno registrato una flessione dei propri rendimenti.

Politica monetaria

L'Eurozona è impegnata in una dura lotta all'inflazione, causata dai crescenti costi energetici, che si riflettono su tutta la filiera produttiva causando, come si è visto nei giorni scorsi, un forte calo dell'attività manifatturiera e non solo.

L'economia sta rallentando e potrebbe anche retrocedere, l'Unione Europea e la BCE ne sono perfettamente consapevoli, e sono disposte a correre questo rischio pur di mantenere bassa l'inflazione, tuttavia, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco è dell'idea che l'Europa e la BCE debbano fermarsi un attimo e valutare opzioni diverse nella lotta all'inflazione, intraprendendo una strada diversa da quella della Federal Reserve che sta procedendo con incrementi progressivi dei tassi di interessi di 0,75 punti percentuale per volta.

Una strada diversa potrebbe essere quella intrapresa dall'Australia, la cui banca centrale ha alzato i tassi di 0,25 punti percentuale, un incremento al di sotto delle attese dei mercati.

Questo lieve incremento, nelle mire della Banca Nazionale dell'Australia, ha il duplice effetto di incrementare il costo del denaro, e quindi contrastare a monte l'aumento dei prezzi, ma allo stesso tempo, non crea quel blocco a monte per l'erogazione di denaro da parte delle banche, permettendo quindi un minor rallentamento dell'economia.

Quella Australiana è una strada rischiosa, che presenta problematiche e rischi differenti rispetto alla sicura via statunitense, che vede come effetto collaterale all'aumento dell'inflazione, il rallentamento dell'economia e riduzione del prodotto interno lordo.